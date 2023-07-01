轉廢為寶｜咪做大嘥鬼　橙皮解決家的煩惱

一些看似平平無奇的物品原來都可以大有用途，如愈「老」愈值錢的陳皮就是其中之一。而它的「朋友」橙皮其實都同樣用處多多，不但可以製成甜品、作煮食配料，甚至帶有療效，除此之外，它還可以解決一些家的煩惱，以下3招先記低無妨。

【第一招：以味驅蚊】

夏天的蚊蟲特別多，不說可能不知道原來橙皮的味道可以有助驅蚊，用法其一是橙皮切成幼絲，曬乾，放入如紗袋、布袋，自製成驅蚊袋。其二是把它曬乾當蚊香來點燃，如果點不着，可嘗試隔火燃點，透過熱力將橙皮的氣味釋放，達致驅蚊之用。

【第二招：以身去味】

雪櫃有異味？橙皮幫到你。把橙皮直接放入雪櫃，就可以有助去除異味。另外，把橙皮和水放入碗中，在微波爐加熱3至5分鐘後，再待約1分鐘中後打開拿出，用布抹去蒸氣，亦可去除微波爐的異味。

【第三招：加物去污】

鋁鐵製廚具、瓷器有油漬的話，以橙皮沾點鹽便可擦走。另外亦可用作自制清潔劑，做法是把橙皮切碎放入煲中，加入剛好蓋過橙皮的水，煮沸後轉小火煮約15分鐘，關火後加入梳打粉（水粉比為200：1）或醋（水醋比為100：1），即可使用，據悉前者可對付酸性的污垢，而後者可對付鹼性的污漬。