《陽光小小姐》金像男星阿倫亞堅離世　終年89歲

美國男星阿倫亞堅（Alan Arkin）昨日（30日）於加州寓所離世，終年89歲。他演藝事業橫跨八十載，最初是舞台劇出身，於1963年憑舞台劇《Enter Laughing》奪得東尼獎最佳男配角，其後加入影壇，先後於1967年與1969年憑《蘇聯潛艇大鬧美國》（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）與《天涯何處覓知心》（The Heart Is a Lonely Hunter）獲奧斯卡金像獎最佳男主角提名。他於2007年憑《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）飾演爺爺一角，奪得奧斯卡金像獎最佳男配角。他亦於2013年憑《ARGO - 救參任務》（Argo）再獲奧斯卡金像獎最佳男配角提名。

與阿倫合作2018年Netflix劇《The Kominsky Method》的美國男星米高德格拉斯（Michael Douglas）於社交網站上載劇照，表示：「今天我們失去了一個出色的演員，他過去70年的智慧、喜劇細胞與完美的專業精神，在我們行業留下不可磨滅的印記。我與阿倫合作的經驗，是我最難忘的經驗之一。他會被深切懷念。我向他妻子Suzanne與家人送上誠心慰問。」