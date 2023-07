《陽光小小姐》金像男星阿倫亞堅離世　終年89歲

美國男星阿倫亞堅(Alan Arkin)昨日(30日)於加州寓所離世,終年89歲。他演藝事業橫跨八十載,最初是舞台劇出身,於1963年憑舞台劇《Enter Laughing》奪得東尼獎最佳男配角,其後加入影壇,先後於1967年與1969年憑《蘇聯潛艇大鬧美國》(The Russians Are Coming, The Russians Are Coming)與《天涯何處覓知心》(The Heart Is a Lonely Hunter)獲奧斯卡金像獎最佳男主角提名。他於2007年憑《陽光小小姐》(Little Miss Sunshine)飾演爺爺一角,奪得奧斯卡金像獎最佳男配角。他亦於2013年憑《ARGO - 救參任務》(Argo)再獲奧斯卡金像獎最佳男配角提名。

與阿倫合作2018年Netflix劇《The Kominsky Method》的美國男星米高德格拉斯(Michael Douglas)於社交網站上載劇照,表示:「今天我們失去了一個出色的演員,他過去70年的智慧、喜劇細胞與完美的專業精神,在我們行業留下不可磨滅的印記。我與阿倫合作的經驗,是我最難忘的經驗之一。他會被深切懷念。我向他妻子Suzanne與家人送上誠心慰問。」