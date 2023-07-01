獲男友買巨型廣告燈箱慶生　阮兒冧爆：佢真係幸運之神

藝人阮兒日前(27日)生日，近排蜜運中的她更獲圈外男友送上神秘大禮，攻陷式買下銅鑼灣多個巨型廣告燈箱為她隆重慶生，男友這樣浪漫的舉動，阮兒坦言驚喜又開心，更指這份是她有生以來最大份的禮物。

這份驚喜的禮物一定令阮兒畢生難忘，她接受東網獨家訪問時謂:「我識咗呢個男朋友一年幾，大家拍咗1年拖，(嫁畀佢?)冇咁快，佢細過我。(事前完全唔知?)唔知！佢畀咗個好大嘅surprise我，生日前一天我哋約咗去食飯，點知佢突然間話想去食雪榚，跟住我就話吓！食飯前食雪糕?食食吓佢突然話:『你望吓嗰邊?』真係好驚訝！個廣告擺咗2日，嗰日我hea到只係着工人褲，所以第二日我再着靚啲去影相，我諗我人生都未收到咁大份禮物，真係嚇親，冇諗過佢可以咁sweet！(點樣報答佢?)HAHA！我又冇諗過喎！乖乖哋工作，最緊要開心，咁就OK㗎嘞！」

阮兒指之前因母親有病要做大手術，故她返了荷蘭照顧對方，直至今年4月才返港，她謂:「之前都好唔開心，媽咪病咗，工作又冇乜，跟住自己又病，都冇啲好事發生，舊年差到我直頭覺得自己有情緒病，身形又曝脹，但今年好好，依家又瘦番，剪咗個新髮型，同男友一齊都好開心。」說到男友絕對是她的「幸運之神」，拍拖後甚麼都轉好時，她冧爆謂:「冇錯！佢真係我嘅幸運之神！同埋我呢啲戀愛腦，一拍拖就開心晒！」