夏日西式好滋味　靚裝加話題美饌

夏日熱辣辣，連胃口都短暫失去，這個時候就要品嘗一些有樣有內涵的美食，不少餐廳特意為夏日帶來環保舒適、菜式賣相擺盤精緻吸睛，食味一流的用餐環境與美饌，讓大家食欲回歸，胃口大開。

超多Figure伴食

最近在尖東開業的Awesome Bar & Cafe，內裝有別於一般餐廳，首次入口處滿布極具收藏價值的Bearbrick Figure樓梯，全是老闆收藏品，當中更有老闆娘送贈的珍藏品，非常有睇頭，故一開業旋即為熱門打卡熱點，更是一間日啡夜酒的特色餐廳。從地下拾級而上，二樓布滿玩味十足的藝術裝置，處處都是打卡位！食物方面亦具水準，由經驗豐富的前酒店級資深大廚坐鎮，帶來多款創意食味兼備的美饌，包括甲羅燒蟹肉蟹膏意粉、法式烤鴨脾配黑醋及燒汁、香辣檸汁大蜆三文魚籽意粉、德國豬手配香檸蜜汁蔬菜、燒焗醬燒豬鞍扒、西班牙海鮮意大利飯等；還有不少特色小食，好似三式粉魷魚鬚，用上3款不同麵粉混合成炸粉，魷魚鬚則以秘製調味醃成，酥炸後依然酥脆鬆化，佐酒一流。不要錯過的還有近年大熱的日啡夜酒的獨特滋味，日間供應的手沖咖啡，由專業咖啡師主理、用上店內特設價值逾6位數字的炒豆機自行炒豆，令咖啡帶獨特風味。此外，店內特設逾6位數字的調酒機械臂，毋須真人手動沖調，驚喜十足，更成為近日大熱的打卡點！為慶祝新店開業，餐廳推出多款優惠，包括送贈手沖咖啡及折扣優惠等。

合家歡度假風

想置身市區感受一下熱情度假風情？大坑特色餐廳酒吧Maka Hiki Tropical Bar & Grill（Maka Hiki）就趁夏日推出全新熱帶風情漢堡、色彩繽紛的共享雞尾酒、全天候周末早午餐，以及提供專為兒童而設的免費有趣面部彩繪活動與兩個充滿空間感的露天平台，偕同三五知己或一家老少開餐玩樂皆宜。全新熱帶風情漢堡系列包括配上經典印尼炸雞口味的Bali Bliss Chicken Burger、香烤五花肉的Island Piggy Bliss、香氣四溢的Luau Lamb Burger、用上90克牛肉漢堡扒的Maka Big Kahuna Burger等6款口味。喜歡羊肉的必試少有的羊肉漢堡Luau Lamb Burger，肥美肉厚的羊肉肉餅配上水果及香料製的酸辣醬，伴清新的青瓜及番茄，味道平衡。餐廳更特別推出周末早午餐及晚市早午餐（Night Brunch）套餐，供應多款招牌頭盤、主菜、配菜及甜品，大家更可以更可以無限暢飲指定酒精及無酒精飲品及和招牌雞尾酒。此外，周末中午12時下午3時，餐廳會提供免費的兒童面部彩繪活動，供應的健康兒童套餐為小朋友提供美味又營養豐富的美食，而6歲以下的兒童更可以免費享用美食，從芝士意大利麵或蛋炒飯中選擇，「小老闆」一定Like！