黑人「#MeToo」風波後首現身　轉坐保姆車低調出入豪宅

台灣男星陳建州（黑人）捲「#Me Too」風波，昨日（30日）他神隱4天首度現身，黑人先被拍得以一身休閒打扮於街頭出沒，往返便利店，期間他四張望、掃射，充滿警戒心。隨後，他與老婆范瑋琪（范范）又被拍得坐車回大安區豪宅，見他們刻意避開使用平日代步的過千萬新台幣名牌越野車，改為坐小朋友保姆「小亨堡」的專用私家車，低調出入。回到住所車庫時，黑人從副駕駛座落車，保安人員見狀即上前從旁協助，而范范則從後座步出，估計兩公婆剛外出處理完事情後返家。

而昨日黑人宣布自請暫停PLG聯盟職務後，其社交網自我介紹一欄，亦刪去原本的「PLG執行長」，改為「永遠的球迷」。有網友發現本身粉絲追蹤人數達268萬的他，在接連性騷擾事件爆出後，亦只少了約1萬粉絲，影響不大。至於指控黑人性騷擾的大牙，昨日被自稱是黑人的前經理人爆料，指她私生活混亂：「難道你10年前到處跟球員睡的事我也要拿出來說嗎」，對此大牙經紀人未有多作回應。

而范范日前護夫發表的聲明，被指大話連篇，今日（1日）再有友人爆料指該聲明極有可能是黑人代筆，因范范本身是科技白癡，社交平台都是黑人代為使用，甚至連自己的密碼也不知道，加上聲明的口吻不像范范本人，故估計是黑人以其名義發布。