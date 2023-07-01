酵素好處多　瘦身兼美肌

酵素大家聽就聽得多，但未必知其功效。如果話你知，酵素其實可減肥，係咪立即大感興趣呢？近年流行的酵素減肥法是透過吸收適量酵素，提高新陳代謝，加速分解脂肪，連女神林依晨及范冰冰也使用這個方法成功減肥。點樣食先至最有效？就等Fit Fit Food營盈樂營養顧問中心營養學家JC話俾大家知啦！

補充酵素 吃水果及發酵食物

酵素又稱為酶，是在體內扮演重要角色的蛋白質，負責協助體內各種化學反應，包括消化、代謝等等。人體內有過千種酵素，並且具有特定功能，是身體不可或缺的成分。如果缺乏充足酵素，體內食物便會很難被消化，新陳代謝亦會減慢，脂肪因此很難被分解。酵素主要有三大種類，食物酵素是在各種食物裏找到的天然酵素；代謝酵素是人體產生出的一種促進新陳代謝的酵素，例如當血糖上升，會幫助轉為肝糖或脂肪；消化酵素也是人體自行產生出來，幫助各種消化工作，例如唾液澱粉酶。JC表示，消化及代謝酵素都只能在體內自行製造，不過隨着年齡增長、生活習慣或壓力都會導致分泌酵素的能力逐步下降，於是我們可以靠食物攝取天然酵素。「酵素含量較高的食物包括菠蘿、奇異果、木瓜、檸檬、杧果、香蕉、牛油果、蘋果、紅蘿蔔，蒜頭等，此外還有發酵食物如泡菜、芝士、醋、納豆、味噌等，還有堅果及種子類如杏仁、核桃、芝麻、亞麻籽等。要留意的是，當食物酵素接觸到48℃或以上高溫便會分解及失去原有的催化功能，建議避免以高溫烹調。」

促進新陳代謝 加快脂肪分解

「酵素減肥法」減肥的原理是利用酵素加快分解脂肪的速度。透過吸收酵素，促進身體的新陳代謝和能量轉換，從而分解脂肪，達成減肥瘦身的成效。酵素更可改善腸道環境，排走身體中的毒素、宿便及廢物。JC表示：「每個人都有不同的熱量攝取和熱量消耗，要達致減肥的效果，必須配合卡路里、營養素的控制和運動，不能單靠食用酵素。另外食用過量含酵素的食物也可能會致肥，若果想有效減肥，建議諮詢相關專業人士。」由於酵素的主要作用於幫助食物分解消化，所以適合在飯後吃，而且在進行酵素減肥法時，建議每天在晚上12點前入睡，讓器官在正常時間休息，對於代謝較有幫助。

改善消化不良兼亮膚

除有助減肥外，食用酵素亦有很多好處，包括可改善消化不良，特別是老人家腸道功能差，補充酵素有助分解不同物質。另外酵素更可加速皮膚新陳代謝，使皮膚細胞活躍起來，讓肌膚展現光澤，並有效分解黑色素，提升肌膚亮白度。酵素有助提升免疫力，幫助分解食物中的營養成分，使人更易吸收，全面補充身體所需營養及提升身體機能。現時坊間有不少酵素補充劑。JC認為健康和營養充足的人，因體內具有充足的酵素，並不需額外食用酵素產品。酵素產品通常有額外添加糖分，要避免攝取過多糖或其他菌種，所以亦不建議免疫力低，高血糖人士食用。此外在中醫角度酵素屬於寒涼物質，體質偏寒的人再食用酵素會加重寒氣，易拉肚子者更不適宜。

正確配搭食物 減肥事半功倍

如果想瘦身更快見成效，正確的酵素食物配搭十分重要，以下是JC的建議：

1. 水果配乳酪和水：水果中的酵素再加上乳酪中的活性乳酸菌，可以讓酵素的能力發揮得更好。此外也不可缺少水分，因水是促使酵素活化的主要元素，大量攝取水分可以提升酵素脂肪分解的能力。每天建議飲用8至10杯水，水果、乳酪和水三者配合，可改善腸胃同時改善膚質。

2. 水果配肉類：因為普遍肉類也會消耗到很多的消化酵素，去維持良好代謝的能力，為了不要影響代謝，補充食物酵素是必需的。

3. 發酵食品配油炸物：發酵食品例如芝士，泡菜含有能分解脂肪的酵素脂解脢，能幫助消耗脂肪轉換成肌肉。

2天餐單推介

想試試「酵素減肥法」又不懂如何搭配食物，不妨參考JC推介的2天餐單（適合高155至175cm、57kg至72kg女士），想要達成最理想的成效，建議除了改變飲食習慣，亦要配合適量的運動和休息。

第1天（約1,588kcal）

早餐：香蕉果昔（276 kcal）

午餐：泡菜炒飯（522kcal）

晚餐：菠蘿甜椒炒嫩雞（790kcal）

第2天（約1,540kcal）

早餐：木瓜配亞麻籽麥皮（約243kcal）

午餐：日式納豆豆腐拌飯（727kcal）

晚餐：紅蘿蔔椰菜雞肉飯（570kcal）

跟女星DIY檸檬酵素

市面上的酵素食品，成分未必人人識睇，當中可能含瀉藥成分，因此DIY酵素就最安全。林依晨和范冰冰亦以水果酵素減肥排毒，製作方法原來好Easy，即跟！

做法：

1. 先將密封瓶洗淨，放乾備用。

2. 將檸檬洗淨，用鹽水浸泡半小時後，再用鹽搓洗表面，去掉檸檬表面蠟質，之後抹乾。

3. 將檸檬切成薄片，去掉檸檬籽，然後鋪滿密封瓶底，加上一層冰糖，再鋪檸檬片，再加冰糖，如此類推，最後一層放蜂蜜至8分滿。

4. 倒入白醋蓋過檸檬，然後放入陰涼處約兩星期待發酵完成。

飲用方法：每天晚飯後取一羹檸檬醋，或取檸檬加入適量溫水就可以飲用，不過水溫不可過高，否則會破壞酵素，食用期限為兩個月。