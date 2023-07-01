甜美烘焙小點　下午茶之選

做到攰，適時來一塊餅乾又或一件小蛋糕，加杯茶或咖啡，悠然又提神。近日有多款烘焙糕點登場，既有以水果作主角，又有香脆的小點，不妨沖定杯靚茶，邊食邊抖一抖喇！

香甜蜜瓜

日本水果舉世知名，來到夏天更是多選擇。日本青果物輸出促進協議會將於2023年6月至2024年2月， 以「發現！日本果味之旅Explore Fruity Japan」為名和不同餐飲品牌合作，為大家介紹日本不同地方出產的水果。打頭陣就有人氣的靜岡皇冠蜜瓜，這高級麝香蜜瓜紋理均勻有立體感，果肉細緻又多汁，極受大眾歡迎。由現時至7月23日，Italian Tomato會推出15及21厘米的靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕，海綿蛋糕內有蜜瓜慕絲，外層有蜜瓜味忌廉、法國鮮忌廉和果肉。7月初就由Pancake House HoiHoi接力，推出靜岡溫室皇冠蜜瓜梳乎厘班戟和靜岡溫室皇冠蜜瓜沙冰，前者香甜軟滑，後者即時消暑。

開心果做主角

想吃健康零食，堅果類是首選。由現時至7月14日在上環舉行的當「開心果叛逆時」開心果美食巡禮，就有26間人氣網上甜品店輪流登場，為大家提供以開心果做主角的本地及台灣甜品和烘焙美食，當中包括貝果、瑪德蓮、布丁包、Pastry酥餅、千層蛋糕、卷蛋、戚風蛋糕和盒子蛋糕等，各位可一次過選購。指定會員更有多項優惠，如優先訂購指定美食、換領優先通行證等，讓大家吃得更開心。

香脆蛋卷

要數本土有代表性的小食，懷舊的蛋卷肯定是其一。本地蛋卷品牌楓葉Maple早前在銅鑼灣開設主題旗艦店，店內集合不同的產品，當中不乏全新口味。醇厚朱古力蛋卷選用的蛋漿加入比利時黑朱古力，鬆脆味濃。另一款斑蘭蛋糕蛋卷富清新香氣，讓人食到停不了口。

人氣蜜瓜包

以往去日本，最愛逛便利店搜羅新款零食，本地7-SELECT和日本麵包店八天堂合作推出限定的蜜瓜和菠蘿烘焙美點。雞蛋仔造型菠蘿夾心吉士慕絲蛋糕，賣相趣致。蜜瓜吉士包以日式烘技術製作，軟滑有果香。其他還有蜜瓜吉士雙層忌廉泡芙、蜜瓜忌廉蛋糕和蜜瓜忌廉瑞士卷，讓大家感受和風甜美。