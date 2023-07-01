吳偉豪瞓身爬貨車頂　游嘉欣恨做打女

藝人吳偉豪（Ricco）與游嘉欣今日（1日）為無綫劇集《非常檢控觀》拍外景，兩人為救被脅持的蔣家旻而上演飛車追逐場口，Ricco要由私家車頂跳過貨車再爬入車廂，嘉欣則駕電單車配合。拍攝前，Ricco從木梯爬上貨車頂，有8位工作人員從旁協助，為他掛上安全帶，做足安全措施。Ricco透露今次場口雖然有替身幫手，但部分會由自己親身上陣：「我同導演溝通過車跳車會由替身負責，但我都要爬上車頂，係考身手，我都有啲信心，我有拉吓筋。（第一次拍呢類動作場口？）都係第一次，所以太危險就要交畀專業人士，冇安排替身我都唔知點。（公司好錫你安排替身畀你？）機會嚟到我都會頂硬上，本來諗住全部動作要自己做晒，但點知有替身，我做都未必好睇，而且有一定危險性。」

嘉欣自嘲今日只是行行企企擺甫士：「因為我冇電單車牌，所以就交畀專業人士去做，我都係出嚟Chok幾吓，同埋最後碌落地。」她表示最近正在學車，打算考私家車牌，並自認車神，希望一次過考牌合格，又謂想做打女：「我之前套劇都係半打女，覺得幾好玩，想打多啲，我平時有做Gym同學打拳，體能上應付到。」提到兩人在劇中飾演一對，問到會否有愛情動作場口時，他們笑言只有愛情，不會有太激烈場口，又稱其他激烈場口已夠多。

另外，問到周嘉洛是否被急召拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》，Ricco表示不清楚，又謂自己與嘉洛從來沒有離開過：「片頭曲仲有我哋，而且我哋間中都有出鏡。（你一年都冇10次喎？）公司對我哋好，Keep住有劇畀我哋拍。（對《愛》有影響？）係好影響，冇咗我哋收視更好，我哋耽誤咗套劇。」至於爸爸吳大強最近工作忙碌，會否擔心對方身體？他稱戥爸爸開心，覺得對方很享受工作，最重要爸爸開心，同時有留意對方健康：「我哋全家都有幫佢調理身體，媽咪有煲湯畀我哋飲。」