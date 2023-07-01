「東張女神」梁敏巧驚爆被變態男性騷擾：不停叫我看下體大不大

台灣#MeToo風波持續壟罩演藝圈，依家仲蔓延到香港，《東張西望》主持梁敏巧今日（1日）於社交網發文，自爆細個被性騷擾嘅慘痛經歷，不過佢好快就將個Post刪咗，但亦已被網民知道佢都係#MeToo受害者，佢憶述小二時遭大叔性騷擾往事，佢話到依家都仲猶有餘悸，有時發夢都仲會浮現番當時個情景出嚟呀！

佢發文講番當時情況：「走路回校途中一輛私家車停低，有位年約40的叔叔叫停我，他不停『打飛機』（即手淫）詳細對話都忘了，大概是不停叫我看他下體大不大，腫不腫，紅不紅，形狀是怎樣，問我喜不喜歡，想不想試吓摸，然後還叫我上車脫褲給他看我下面，叫我給他摸，我當然拒絕。」

由於當時佢只係得8、9歲左加，都唔係好清楚發生咩事，只係覺得對話好唔舒服，之後有返到去同爸爸講番件事：「爸爸反應很大，當時我也不明所以，但自從發生這件事之後，有時放空或者發夢，腦海也會突然浮現當時發生的碎片，然後感覺很不舒服。慢慢長大讀書看到男性下體了解甚麽是性騷擾性侵犯，才驚覺當時是發生甚麼事，直到現在有時放空或者發夢，腦海也會突然浮現當時發生的碎片。」