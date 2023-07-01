港姐終極面試盲選點評身材　馬詩慧：真人同相差好遠

今屆港姐經過初步遴選後，26位準佳麗隨即晉身《2023香港小姐競選 終極面試》，接受無綫總經理曾志偉、高層樂易玲、何小慧等擔任的評審團作考核，屆時將淘汰4至6名參賽者，成功晉級佳麗將出發往越南拍攝外景。

「終極面試」將分兩個回合進行，在第一個回合中，26位準佳麗將輪流出場自我介紹，並親自挑選Profile相，評審將綜合佳麗的自選Profile相及真面目作出點評，有準佳麗獲讚真人與上鏡「一樣咁靚」，但亦有準佳麗遭狠批，名模馬詩慧表示：「真人同張相差好遠，做人最緊要係有真我，唔好靠啲相，啲相係幻覺嚟！」而評審與準佳麗的互動亦是亮點之一，有準佳麗自我介紹時因太緊張搞到口窒窒，不慎將23歲講錯成13歲，亦有某部分準佳麗因廣東話麻麻，於自我介紹時似足機械人，令主持陸浩明也不禁笑說：「你係咪跟Siri學？」謝嘉怡亦忍不住說：「你自信好好，但真係要練習廣東話！」

至於第二回合，製作組將26位準佳麗的靚樣分成「笑容」、「眼睛」和「肩頸線條」，以運動裝上陣的準佳麗則會遮樣出場，評審團以「盲選」形式點評各人五官和身形，有佳麗身形令人眼前一亮，獲志偉大讚是「衣架肩」，但也有佳麗因下盤較為健碩，被勸要減一減大髀。