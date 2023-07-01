曾「黑白狗」揞名鬧黑人夫婦　張韶涵新Post再藏玄機

台灣《我愛黑澀會》女星大牙親揭11年前被性騷擾慘痛經歷，引出唔少受害女星現身力撐支持，而隨着討論愈演愈烈，更有唔少網友搵出張韶涵同范瑋琪嘅昔日恩怨，連帶令唔少網友關注張韶涵近況。而最近忙緊內地開騷嘅張韶涵，尋日（30日）就喺社交網晒出自拍照同愛犬嘅相，寫道：「又是想『孩子們』的一天。」引嚟唔少粉絲留言「我們也好想你！」

不過值得注意，早喺2018年參加內地真人騷嘅張韶涵，憑實力獲得諸多好評後，陳建州（黑人）喺凌晨時間PO文：「我會一直陪在你身邊，我也相信愛范范的人也跟我是一樣、會堅定的愛着范范。」未料隔日一早，張韶涵就喺社交網晒出黑白愛犬嘅相，寫道：「黑白狗別亂叫博關注，噓～媽媽去工作了，很快回來見你們。」由於雙方發文時間點過於巧合外，黑人同范瑋琪喺娛樂圈更以「黑白配」相稱，因此張韶涵嘅舉動亦引嚟唔少揣測，對此張韶涵當時大方回應：「我希望從我自己的音樂裹面來跟大家溝通，我通常不太喜歡用其他的新聞或者緋聞來讓大家認識我。」

而日前亦有網友揭露，范瑋琪與張韶涵原為同門師姊妹，不過隨着張韶涵嘅演藝事業後來居上，以及無論咩活動「嘉賓一定是范瑋琪」，令張韶涵對公司嘅「偏心待遇」心生不滿，覺得自身的光環不斷被范瑋琪「蹭」，最終閨蜜情滅。