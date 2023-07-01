18歲炎明熹首次入馬場落注攞彩　失望遊台灣冇艷遇

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）、周吉佩、李佳及羅啟豪今午（1日）現身馬場獻唱娛賓。Gigi吸引逾百粉絲到場「贈興」，18歲的她自爆首次入馬場，感覺相當興奮及奇妙，又笑言：「有朋友仔叮囑我落注，話首次入場要買啲攞過彩。我就唔想自己中獎，寧願留番幸運等有需要嘅時候，同場馬會做咁多善事，我想幫吓人！」

剛從台灣畢業旅行返港的她，透露10日行程走遍台北、高雄、台中及宜蘭等地：「加埋我3個女仔夾份買嘢，每人出5千蚊旅費，不過都用唔晒，我淨係買咗把梳畀自己，同埋啲手信咁。（有冇食好嘢？）都有，但唔多，可能因為太熱冇咩胃口。（有人認出你？）喺台北多啲，同埋要同一班年輕人講聲唔好意思，我同學竟然話佢哋認錯人，下次見到同你哋影番合照。（有冇男撩你？）冇，有啲失望！」她又指計劃將旅程的片段剪輯：「我剪咗1日已覺得好花時間，可能要剪1萬年，哈哈！」

談到獲得「2023香港傑出少年」，Gigi開心表示：「多謝呢個獎陪伴我嘅17歲，17歲得獎到18歲領獎，呢個獎係榮幸嚟嘅，同埋畀我識咗個好靚嘅女同學。」至於被指日前於公開活動與曾比特「夾口形」唱歌，她說：「都係一個經驗嚟嘅，大會安排，我生咗兩粒痱滋好痛呀。」