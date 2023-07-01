COLLAR分拆對決獻螢幕初吻　輸家被罰慘吞菲律賓鴨仔蛋

女團COLLAR 7位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）和李芯駖（Sumling）上月底開通新頻道《COLLAR COLLECTS》，透過遊戲、深情剖白及工作日常，讓成員最真實一面呈現觀眾眼前，首集COLLAR便分成兩組人進行遊戲比試，終極負方更要接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，節目中她們都卸下「偶像包袱」，施展渾身解數，更玩到咀嘴獻出螢幕初吻。

兩組隊伍分別是，由Marf、Day、Winka組成的「壽星組」，跟Gao、Candy、Ivy、 Sumling組成的「剩低班人」對壘，大玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」、「生日帽猜猜畫畫」等遊戲，其中「最短長壽麵」遊戲，她們各派兩位隊員將同一條麵咬斷到最短為之勝出，由Day、Winka對戰Candy與Ivy，四人極之投入，玩到嘴對嘴都無尷尬，其餘幾位成員則笑指她們是「大媽的愛」。事後，四人異口同聲表示為節目獻出了螢幕初吻，Day笑言：「睇住佢哋（Candy與Ivy）玩，仲尷尬，好想嘔！」Sumling反擊表示：「我哋睇住你玩都好嘔，好似『打茄輪』咁。」Winka就指向來會主動錫其他成員，所以沒有半點尷尬，至於Ivy就大讚Candy嘴唇柔軟、有質感。

雖然Gao被Candy封為首集的遊戲MVP，但她亦難逃跟隊友Candy、Ivy、 Sumling接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，Ivy膽識過人，一邊剝殼一邊品嘗，還帶動其他隊友鼓起勇氣試食，被封為「勇氣擔當」。

對於成立新頻道，Gao覺得可以增加外界對COLLAR的了解，認識她們工作以外的另一面，Ivy笑說：「平時講Day好為食、 Sumling好大懵，呢啲冇人信，Ivy個口好大，冇實證，但睇過呢個節目就知。」而Marf表示好耐之前已想有團隊的頻道，希望遲些可以邀請更多人上節目，問到COLLAR會否擔心節目令她們的女神形象崩壞？她們均表示不擔心，Day自信地說：「我哋無論任何時候都係女神。」十分惹笑。