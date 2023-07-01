BMW XM高性能插電式混能　霸氣駕臨

寶馬(BMW)全新XM高性能插電式混能SUV，融合了專屬於刺激賽場的Ｍ系血統與X系的越野強悍個性。

融合專屬於刺激賽場的Ｍ系血統與X系的越野強悍個性的寶馬(BMW)全新XM高性能插電式混能SUV抵港。

全新XM作為BMW M系首次推出的高性能混能車，搭載M Hybrid混合動力系統，以全新開發的4.4 L V8 M TwinPower Turbo汽油引擎為基礎，結合197hp的電動摩打，締造出高達653hp 最大馬力及800Nm峰值扭力，由靜止加速至100km/h僅需4.3秒。車載25.7 kWh鋰電池模組，最大純電續航距離達88km(WLTP)。使用最高7.4kW的AC交流電充電，約4.5小時便可充滿。

此外，全新XM更是繼上世紀60-70年代誕生的傳奇M1之後，第二款寶馬推出市場的獨立創作車型。車外車內均採用不少劃時代創新設計，包括以纖細LED燈組及專屬Night Gold邊框環繞的Iconic Glow面罩、上下分離式LED 頭燈、車側腰線Night Gold金色飾條、大尺寸輪圈、垂直式六角形M系四出尾喉、Alcantara光稜頂篷及M Lounge後座空間等。每處細節及設計獨特之處，均融會精緻奢華美學及頂尖創新科技。

BMW HK即日起一連9日舉行「BMW XM: BREAK THE NORM」中環期間限定展，還特別邀請了金像獎最佳美術指導 – 張兆康 (Ahong Cheung)為整個XM體驗之旅擔任創作及藝術總監。將樓高兩層的特設空間 打造成5大神秘維度，通過結合了藝術、光影及聲效的沉浸式體驗，讓車迷全方位感受XM的獨特超凡魅力。

BMW XM 中環期間限定展

日期：7月1至9日 (一連9日)

時間：上午11時正至晚上7時正

地點：中環泛海大廈 (中環皇后大道中59-65號)