陸詩韻相隔10年出山做主持　向「師姐」梁嘉琪請教

梁嘉琪與陸詩韻今日（1日）為HOY TV健康資訊節目《健康關注組》進行錄影，詩韻是新加盟主持，她透露已相隔10年未有擔任節目主持：「都有啲緊張，我之前未做過咁深入嘅健康資訊節目，都係一個幾新嘗試。（點樣打動你出山？）我最鍾意都係主持工作，因為自發性高啲，唔需要演人哋，我鍾意做自己。」首天錄影的她有做足功課，笑言來到現場即時跟「師姊」嘉琪請教。至於會否想再拍劇？她坦言：「乜都想做，問題係啲人以為我唔拍嘢，其實我有掛住幕前工作，有機會都會想拍劇，都好享受。（兼唔兼顧到生意同幕前？）時間係可以安排。」

嘉琪指今次跟詩韻首度合作，大讚對方非常在狀態。她指自從拍攝該節目後，便不時懷疑自己的身體狀況：「我嘅警覺性會高咗，身邊朋友唔舒服，我就會即刻諗係咪有咩某方面問題，我仲儲起咗一疊醫生卡片，啲人話活到某個歲數，一定要識律師同醫生朋友，我以前冇乜朋友係讀醫，依家識好多醫生。（你識咗好多筍盤？）全部結晒婚，好多人帶小朋友嚟錄影，一行入錄影廠見到個醫生幾靚仔，但後面原來帶住個小朋友。（向節目組要求請未婚醫生做節目？）如果下次續約嘅話，我要加呢個條款，我唔使加人工，有單身醫生就得，我唔短視，我係投資未來。」