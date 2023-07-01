【Zac玩Zac食】驚喜十足的生日饗宴

每年生日月都非常感恩有好多朋友為我慶祝，更費盡心思度身訂造精緻蛋糕，今年呢個蛋糕不得了啦！咁難搵都畀你哋搵到兩張相可以拼埋好似搭住教主膊頭合照咁，真係開心到暈喎！

除咗個蛋糕之外，其實餐生日飯都充滿驚喜，因為去咗位於中環米芝連二星北歐風日系法國餐廳，才華洋溢嘅大廚Eric Räty來自芬蘭，由佢初嚟香港於一間酒店嘅西餐廳工作時便已認識，直至佢成為這間餐廳嘅主廚兼創辦人，睇住佢可以朝着自己嘅方向設計出每一道如藝術品嘅菜式，唔單止擺盤精緻，食材配搭完美，味道層次豐富且協調，每道菜式均表達對大自然及季節更迭的由衷敬意，完美演繹餐廳名字在拉丁文中「樹」嘅意思，為餐飲界帶嚟精緻和高雅的創意，將中環靜謐的一隅引進森林樂土的概念，成為米芝連二星絕對係有過之而無不及！

餐廳只供應套餐（近年開始多咗星級Fine Dining餐廳奉行，容易控制食材之餘，亦更能讓大廚集中發揮其創意），包含多道精緻菜式，菜式名字亦只點提主要食材，讓大家有更大的想像空間，去期待Eric如何透過味道、香氣、烹調技巧，去衝擊大家嘅味蕾！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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