梁非同新思創意濃　梁祝幻化蝴蝶夢

由梁兆明和梁非同主演的新《梁祝》新篇粵劇，將於8月24至26日於西九文化區戲曲中心大劇院一連3場演出，藝術總監吳美英和創意班主彭美施（施姐）全新打造下，將梁祝這個耳熟能詳的人物煥然一新呈現，梁兆明表示：「我以前有做過樓台會，係師公林家聲嘅版本，今次劇本重新寫過，無論曲詞唱腔都全新編排，有啲場次故事不會變，但一定有新元素。」踏入排練時會再探討，現時首要讀熟劇本。

梁非同認為今次用不同角度演繹經典戲，舊酒新瓶，獲得視覺刺激，她說：「演員用邊個角度去演，可以有好多玩法，例如祝英台係一個女仔，山伯知唔知？幾時知？乜嘢情況下知道？設定都有好多可能性，3年書齋生活，都可以在背景有不同設定，祝英台高度防避也是好吸引人之處。我要同美英姐會再探討，祝父同祝英台的關係，當英台知道山伯死後，身段上如何呈現悲哀情緒等。」

梁山伯正直毫無雜念，祝英台就主導自己命運、追求愛情，兩位主角本人性格原來也有點像角色，梁兆明笑言：「我鍾意研究魚、雀鳥和喜歡睇古董，喜歡傳統啲，人文靜啲，只係舞台上動作大。」他是戲迷心目中的「粵劇界天王」，他說戲迷普遍喜歡他演正直及歷史人物角色，但也會明白角色跟現實的自己不同。非同就自言個性自主：「我都係男仔頭，外形好女仔，但性格好男仔，係重情重義嘅人，牙齒當金使，好講口齒。」兆明表示新編粵劇無論舞台、裝備、燈光和投影跟以前大不相同，速度亦變得緊湊，很多場次都好吸引，例如會有坐船，十八相送情景將會甚有驚喜。非同覺得施姐將水墨風格概念貫穿整個劇，概念新穎，予人一氣呵成感覺，兆明亦讚感覺好詩情畫意。

早前接獲《梁祝》協奏曲的中國著名作曲家陳鋼教授親寫祝賀詞，預祝演出成功，梁非同讚陳鋼是藝術奇才，年輕時便完成這首曲，絕對是了不起，認為藝術正需要後浪推前浪，自言會更加努力。提到早前電車遊宣傳，她亦認為有助吸納不同界別朋友支持，笑言自身也影響了同輩的關注：「我嘅中學同學都好戥我開心，將戲曲成為事業，傳統藝術係好值得支持，其他界別對粵劇仍然好奇覺得神秘，其實仲可以有好多合作發展，希望可以打通不同渠道不同界別多點認識。」兆明表示新粵劇反應正面，他說：「時代不進步，不可能一成不變，以前的傳統戲都係經過慢慢摸索才有今日成績。」新《梁祝》門票開賣一周，已火速售出9成，反應熱烈，有望加場？他們笑言希望將來能與其他城市的粵劇迷見面，望能衝出香港。