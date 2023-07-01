阿Mo為摘除尿袋做好預備　堅持走上復康之路令父母感動

男團MIRROR去年7月底在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今快將1年仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（1日）他發出第49封代禱信，表示阿Mo已為摘除尿袋做預備，在訓練膀胱肌肉伸張力時，沒有出現冒汗和不舒服的情況，是一個好開始。雖然復康之路不容易捱，不過阿Mo亦堅持接受治療，令父母也感到感動和欣慰。

長文如下：

(一) 啟言(阿Mo)

1)「摘除尿袋的預備」

（感恩）上周開始再嘗試新一輪夾尿喉，以訓練膀胱肌肉伸張力。感謝神暫時沒有上次冒汗和不舒服的現象和感覺，是一個好的進程。

（禱告）請繼續為膀胱伸張力的反應禱告。

2) 「接種新冠疫苗的反應」

（禱告）請為阿Mo剛接種新冠疫苗加強劑後的反應，不致影響治療的進度禱告。

（二）MO 爸媽

1) 「與苦難者分擔鼓勵」

（感恩）在過去不同的場合分享切身的經歷和感受，並信仰如何帶動我們面對人生苦難的遭遇，深深感受與會眾彼此之間的互動和激勵。

2）「阿Mo的堅持」

（感恩） 看見阿Mo在面對治療和復康上的堅持，作父母的也是感動和欣慰，感謝有真理聖靈的激勵。