陳婉衡拒公開戀情　邵初少食多餐努力減磅

藝人陳婉衡今晚（1日）上錄影節目《獎門人Happy Summer感謝祭》，以一身緊身T恤打扮現身，「胸」狠非常！談到近期罕有亮相銀幕，她說：「因為做健身教練成績唔錯，所以依家幕前同教學生兩邊兼顧，我做娛樂新聞居多，仲未退出嘅。」記者打趣指她教健身教到掘金，她坦言收入不錯，但表示金錢不是唯一：「幫到學生減肥收身，其實真係好有滿足感。」由於教堂時間很有規律，她坦言拍劇方面只能客串。

她又坦言自己最大心願是成立個人健身教室，以及進軍健康飲食生意。當被問到感情生活時，她笑得相當燦爛，但不肯直認拍拖：「了解中，都一段時間嘞，對方就係從事健康飲食嘅。（仲乜都低調？）上次太公開，吸取咗教訓，萬一分開就唔想解釋咁多。（同佢合夥做生意？）又唔會，怕鬧交呀，合作吓就冇所謂。」

近期比較少露面的邵初有參與錄影，她透露留守內地時間居多：「好似啱啱同麥長青花咗10日，喺中山及江門等拍咗個旅遊節目，以食為主，食咗乳鴿、特製牛內肉及脆肉鯇等等。（冇肥到嘅？）返嚟減番啲嘞，依家少食多餐，努力減磅！」談到本屆港姐舉行在即，她亦有留意，大讚中英混兒佳麗Lea漂亮，又說：「今年搞咗入圍真人騷，覺得好苛刻，例如淨係睇對眼咁，如果我今年參加可能三甲不入。」

另外，同場林盛斌（Bob）帶同一家現身錄影。談到他於社交網晒出參加細仔幼稚園畢業典禮消息，留言指「應該係最後一次」，Bob笑言：「張繼聰有留言，我叫佢一齊（再生）囉。細佬喺畢業禮有上台致詞，我都有幫佢練吓，發現佢口才都唔錯，平時影相有多古靈精怪表情，我覺得佢都遺傳咗我嘅演藝細胞。」他又指最感動是當年大女兒的老師，如今已作升上副校長之職。

他又指早前主持的水上遊戲節目，反應不錯，更令贊助場地的酒店預訂爆滿：「佢哋有泳池係室內嘅，所以計劃緊12月再拍一次，我都同佢哋講想帶啲仔女過去玩番3日2夜，因為嚟緊佢哋媽咪會帶佢哋過加拿大探親，我因為時間上就唔到，所以冇得去，想喺佢哋出發前家庭樂吓先。」