Skyler Lo　爆彈療飢民

做得成人網上直播嘅索女，好多時都唔介意撈埋四仔脫星，總之有錢搵就得！只係對於嚟自美國嘅成人模特兒兼性感網紅Skyler Lo嚟講，脫星並非佢嘅演出選項，究竟係點解呢？唔通佢嫌錢腥？

拒演四仔

無論做成人直播定成人模特兒，目的其實好簡單，就係為咗吸金。正因如此，從成人女主播轉戰脫界嘅囡囡大有人在，做埋OnlyFans成人網紅嘅例子更係多不勝數，既然係咁，點解出生於美國加州嘅性感女網紅兼成人模特兒Skyler Lo，情願喺網上分享火辣艷照，甚至製作成人影片，都唔願意投身四仔界做脫星呢？咁就要由佢出道開始講起。

成年後嘅Skyler Lo曾經做過女侍應、保母、舞蹈員等工作，但係努力搵錢嘅佢，卻仍然入不敷支。為咗脫貧，佢膽粗粗嘗試拍四仔，希望能夠搵快錢，同時為事業帶嚟轉機。雖然佢獲得片廠青睞，但由於佢係新人又冇人氣，所以片酬唔高，而且七除八扣之後，發現真正嘅收入並唔多，因此便打消做脫星嘅念頭。

孖D吸粉絲

據Skyler Lo稱投身直播界初期，因為人氣唔高關係，所以收入比以前嘅工作仲要低，為此佢便請教前輩，希望能夠提升收入。有人就教佢要開設網絡社交平台，為自己宣傳之餘，更能建立起粉絲群，因此2016年佢便開設社交帳號，結果憑住超火辣嘅寫真相，尤其係一對孖D爆乳嘅魅力，喺短時間內成功吸納超過30萬粉絲，相當厲害！

成功以胸吸引到大家嘅注意後，佢便食住個勢，不但進行網絡直播，同時亦開設OnlyFans帳號，實行為粉絲提供大尺度嘅寫真相，仲有拍攝內容直逼四仔嘅成人影片，結果如佢所願成功爆紅，收入更係幾何級上升。Skyler Lo坦言有唔少四仔片廠向佢招手，不過統統都被佢拒絕，原因係唔想創作受到制肘之餘，家陣擁有製作團隊嘅佢，更享受創作嘅過程。

Profile

出生地：美國

身高：160cm

三圍：35DD-24-36

只要睇過Skyler Lo喺社交帳號上所分享嘅性感寫真，都會被佢嗰對激凸胸器所吸引，加上擁有拉丁血統嘅佢，散發出獨特嘅野性魅力，難怪咁受歐美男士歡迎。