【是日通勝】

農曆五月十五

癸卯年 戊午月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：合醬、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：41、44、46

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到幸運之神眷顧，可望迎來愉快的一天。

金牛座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：情緒波動，健康受拖累，要好好控制脾氣。

獅子座：健康是財富，趁周日做點運動，有益身心！

處女座：財運好到極，謹記多做善事，勿只顧享樂。

天秤座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

天蠍座：享天時地利人和，放膽追夢，勿虛度光陰。

人馬座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

山羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

水瓶座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 人氣強

（跌）兔 心情差

鼠：容易意氣用事，有可能為此付出代價。

牛：貴人助力強，遇到問題也能迎刃而解。

虎：運氣下滑，生活出現事與願違的情況。

兔：是日沖煞，心煩意亂，人際關係動盪。

龍：有伴侶者可在平淡生活中領悟愛的真諦。

蛇：人氣強，有望在社交圈成為焦點人物。

馬：不要沉迷享樂，要好好管理手上財富。

羊：易招小人嫉妒，建議處理好人際關係。

猴：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

雞：自信不足，遇到小挫折就會不知所措。

狗：精神萎靡，反應遲鈍，易與人發生誤會。

豬：思路清晰，記憶力強，抽空看書有得着。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

易破財、漏財的男人面相

富貴有樣睇！相反，如果男人的面相有以下特徵，代表有機會出現破財、漏財情況。

1.田宅宮距離窄

眉毛和眼睛之間距離窄的人，做事比較衝動，屬急性子，易得罪人，人際關係不佳，命中難以得財，賺錢較辛苦，難聚財運，與此類人交往要小心。

2.三角眼

所謂「三角眼」，就是上眼瞼呈一直線，但在下面淚堂處卻形成斜尖的一個倒三角形，有此類面相的人，不僅生性多疑，而且暗藏惡意，非常不好相處，容易惹來災厄。由於性格喜貪小便宜，往往因貪變貧而吃了大虧，易漏財。

3.鼻毛外露

人的鼻灶乃財氣出入之孔，相學中鼻孔代表財運上的走勢和消費上的態度，若鼻毛悄悄露出來，乃破財之象，不僅形象大減，最重要是有財富外漏的寓意。此類男人經常要為身邊的人花費，雖然不能說是破大財，但常常入不敷出，難以聚財。

4.下巴磕碰

在面相中，下巴磕碰有疤，容易遭遇小人或朋友出賣，特別是地閣下陷人士，會遭朋友拖累或經常帶給你麻煩，嚴重者更會影響事業發展，容易因付出與收入不均而出現人財兩空。

5.官祿宮有疤

官祿宮為十二宮之一，位於額頭正中間，也叫事業宮。官祿宮有疤的人，為人執着，性格有點極端，此類男士容易與上司、長輩鬧矛盾，事業運通常較差；或因性格衝動惹上官非，命途易受挫折。