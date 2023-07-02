秦嵐新劇火辣花絮引人貨金　床戲刪清光網民轟受騙

內地女星秦嵐與王陽的新劇以連場親熱戲作賣點，吸引Fans貨金收看，惟播出時被發現貨不對辦，一場復合床戲被無故刪掉，加上以提早睇結局誘Fans額外付費，結果被洗版鬧爆，要求播放足本版床戲！

秦嵐與王陽孭飛的劇集《閃耀的她》上月中突然空降播出，殺Fans一個措手不及，官方社交網相當識做，以連場甜蜜親熱戲花絮作賣點，包括梳化吻、額頭吻、突襲吻、車廂吻及床戲等，令網民睇到面紅紅，紛紛八卦想知秦嵐緋聞男友魏大勛的觀後感，並課金做會員等睇好戲！

劇集講述女強人秦嵐在職場上重遇大學時期的舊愛王陽，2人起初針鋒相對，後來解除誤會重燃愛火。劇中秦嵐大騷Fit爆身材，以多套行政服飾登場，連健身室戲份也是性感露腰裝，十足時裝騷！她與王陽首度合作便CP感爆棚，故早於劇集開播不久，已經常登上熱搜，Fans紛紛敲碗要求他們「二搭」。

結局率先播賺多筆

正當Fans等睇她與王陽的激情戲之際，劇集正式播出時，卻僅交代2人由酒店房門咀到落床，「戲肉」欠奉，與早前曝光的花絮片不符！Fans紛紛在官網鬧爆，直指被騙：「虛假宣傳！騙我們超點！充錢了，床戲呢？讓你吃了！快把床戲放出來，做個人！」、「你詐騙……還刪那麼多。」、「罵都覺得多餘，好好的劇明明可以繼續衝熱度……是沒見過錢還是窮瘋了！」大抵為了撲火，劇組連日上載拍攝花絮，惟收費會員原定今日收看結局，官方又突然開通「追點」，讓會員額外再付費以提前收看，令Fans嬲上加嬲！