趁餐廳周年慶　約齊好友食好西

每逢周年紀念，都要出外吃飯好好慶祝，當餐廳慶祝周年的話，就大多推新菜式或各式優惠，各位又有藉口約朋友出街食餐飯，大飽口福。

18周年中式盛宴

本地的中菜一向高質，無論傳統或新派美饌，都令人回味無窮。中環國金軒因應18周年，由現時至7月31日的晚餐市段，推出由李煜霖師傅和仇健恩師傅聯手打造的18周年國金盛宴，菜式包括蝦籽柚皮拼日本關東遼參、水晶大蝦球、卡露伽魚子醬帕爾馬火腿乳豬多士、鮮蟹肉雪花雞片和皇醬乾撈翅和花膠絲叉燒薑葱撈麵等式，於餐廳網站預訂可享免加一和茗茶收費。

2人同行1人免費

外國的唐人街有很多中菜館選擇，菜式或多或少帶點變奏，上環英式中菜館1908BC迎來開業2周年，由現時至9月推出10道菜Tasting Menu（2位起），當中有經典和創意料理，菜式除有配山西陳年黑醋和大蒜的涼拌青瓜木耳、芝麻蝦多士、脆皮素春卷和香酥鴨刈包外，還有新推出的蒜蓉粉絲蒸扇貝、M5+安格斯黑蒜肉眼粒、京燒銀鱈魚和勝瓜浸車厘茄，最後以瑤柱蛋白炒飯和鮮果拼雪糕糯米糍作結。客人於7月有「2」的日子訂位（7月12、20及29日），即可享2人同行1人免費（每位訂位最多4人），感覺更抵。

啤酒派對暢飲

天氣炎熱來一口冰凍啤酒，清爽消暑。佐敦「花樣年華」因應5周年，首次推出自家品牌暮光年華手工啤酒，入口果香和啤酒花的甘香配合得剛好，微微果酸而有濃厚麥芽香。同時間，酒吧於6月至10月期間，會和本地多個精釀啤酒品牌合作，推出不同主題的啤酒派對。另外，全新餐廳帶來多款佐酒小食，香口炸雞軟骨配泰式醬汁、炸椒鹽鮮魷配薄荷蛋黃醬、酒醉雞翼、煙肉腸仔卷、薯仔絲炸蝦和麻辣雜錦堅果等，邊吃邊配手工啤，最是爽快。

食勻海陸空

世界各地都有優質的食材，用來入饌別具滋味。Pano、Palco及Pleka 3間餐廳為慶祝開業周年紀念，由現時至9月19日分別以海陸空為主題，各自推出10道菜嘗味別套餐。尖沙咀新派亞洲法國菜Pano以海為題推多款海鮮菜式，包括慢煮波士頓龍蝦配藍芝士醬、慢煮鮑魚伴魚子醬及香蒜泡沫和蘋果木煙燉蛋配馬糞海膽等。Paclo推出的特別嘗味套餐以陸地作主題，有多款肉類菜式如五穀酥皮焗鵝肝及和牛牛柳配黑松露汁等。至於中環的Pleka會於8月推出以天空為題的嘗味套餐，主菜就有慢煮法國血鴿配黑松露醬，配有椰子味泡沫的Pina Colada，滿滿視覺效果。客人於周年紀念活動期間惠顧指定嘗味菜單，可獲HK$100餐飲券。