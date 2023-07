荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)主演的新作《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones And The Dial Of Destiny)已於全球熱映中,雖然福伯即將81歲,但他仍然熱愛工作永不言休,近日他接受雜誌訪問時就大談工作以外的生活。

福伯未入行前是一名木匠,雖然電影圈為他帶來財富及名譽,但他表示自己沒有因而放棄鬭木。在訪問中他說:「冇人會相信呢個,但我從來唔想名成利就,我只是想做個演員。」他表示自己入行並非為了名和利,而自己亦從未想過會有一日成為男主角。