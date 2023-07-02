大晒廣東話兼唱中文歌　鄭容和約定今年內再來港開騷

韓國男子樂隊CNBLUE隊長兼主音鄭容和昨晚（1日）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行《2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' ASIA TOUR》演唱會，是他相隔5年再在香港開騷，演唱會準時在晚上7時開始，染了粉金髮的他揹着桃紅色結他型爆登場，隨即唱出《Jellyfish》、《Energy》及他與好友林俊傑的合唱歌《Checkmate》。

他之後用廣東話說：「大家好！我係鄭容和！你好，好耐冇見啦，好掛住你哋呀，我愛你哋！」他指已有很久沒有在香港演出，並說：「上次去澳門開騷時答應了大家會染粉紅色，所以今次特別染了粉紅色，我講得出做得到！」

他指今次演唱會的概念是「All-rounder（多才多藝的人）」，故會展現歌手、創作人、結他手、鋼琴家和舞蹈家等多個不同面貌，隨即跳唱《The Moment》及《Diamond Girl》兩首歌曲，他透露為了今次演出特別練舞，並笑道：「其實我跳舞時真的有點怕醜，但我最近好像跳得很好，跳多10年應該會跳得更好，我正在苦惱10年後以跳舞歌手身份回歸。」

其後他繼續唱出《One Fine Day》及《Would you marty me?》等歌曲，又演繹林俊傑的國語歌《小酒窩》，令粉絲十分驚喜。而在Encore環節，他與全場粉絲影大合照時，特別用手機開直播，拍下他與全場粉絲合照的畫面，並立即把短片上載到社交網，之後又興奮地用廣東話說：「多謝晒！我真係好幸福！」並承諾今年內一直會再來港開騷，他唱出《Fireworks》時走落台與粉絲近距離接觸，令全場High爆。

他返回後台後，全場粉絲再大嗌「Encore」，鄭容和便再度登場，再次唱出《Would you marry me?》及《小酒窩》，並以《One Fine Day》一曲為演唱會劃上完美句號。