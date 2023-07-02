意中夏日消暑好滋味　清爽開胃一絕

盛夏來臨，炎熱和潮濕的天氣讓胃口驟降，坊間餐廳亦適時為菜單換季，除有中菜廳用清爽時令的瓜果入饌，還有意大利特色夏日菜，胃口即時返晒嚟！

意式酸香鮮嫩

每逢夏天，意大利各區都有絡繹不絕的客人，當地除有冰涼的Gelato消暑，還有很多應季的開胃菜。西營盤意大利餐廳LucAle，近日推出由兩位創辦人兼主廚Alessandro Angelini和Luca De Berardinis主理的夏日菜單。師傅們指在炎熱的天氣，當地家庭大多選用各種蔬菜和海鮮入饌，打造輕盈口感。頭盤有來自意大利拉齊奧區（Lazio）在夏天常吃的羅馬雅枝竹配海鱸魚他他，雅枝竹以羅馬式烹調製作，加蒜和鯷魚等食材，倒入水或上湯將雅枝竹慢煮至軟腍，切件後放上魚肉他他，周邊唧滿忌廉甜椒醬、羅勒油和黑橄欖油，色彩繽紛很吸睛，嫩滑海鱸魚他他配軟腍入味的雅枝竹，口感豐富又鮮嫩。

提到意大利美食，多款口味和種類的意粉絕不可少，Chef Alessandro Angelini曾和首位米芝蓮三星主廚Gualtiero Marchesi工作多年，故特別推出一道意大利魚子醬配冷意粉向他致敬。浸泡過冰水的意粉，加檸檬皮、細香葱、乾葱和魚子醬享用，清爽又清新。

主菜同樣令人眼前一亮，日本魔鬼魚翼加薯仔、塔吉亞斯卡橄欖和羅勒甜椒烤焗，淋上混合羅勒油和辣椒粉的醬汁，魚肉質感柔軟，入口酸甜微辣，分量十足，最適合多人分享。另一道咖啡酥皮烤豬柳，豬柳蘸滿特製咖啡醬煎香，配以酒醃乾葱和鵝肝，淋上濃縮豬肉汁，芳香滋味。甜品是玩味十足的熱帶復活蛋，輕敲白朱古力蛋殼，椰子忌廉、熱情果的緩緩流出，猶如蛋黃和蛋白，攪鬼又美味。

中式時令瓜果菜

提到中式的夏日消暑菜，常用食材首推清爽的時令瓜果。中環高級中菜廳唐人館在這個夏日推出「夏至．浮瓜避暑」主題菜單，行政總廚張嘉裕師傅以不同款式的新鮮瓜果配時令食材，打造出與別不同的菜式。夏天每秒都在流汗，適時補水好重要，滋潤的十全冬瓜盅，以惠陽冬瓜加上湯和田雞湯燉至入味，再配多款海鮮及金華火腿等食材，甜中帶鮮。作為涼拌菜的黃瓜花拌醋香滷牛脷芯，黃瓜花經燙水、冰鎮和瀝乾程序，保持爽脆，加蒜、花椒油和米醋拌勻，配軟腍牛脷芯品嘗，酸麻開胃。

苦瓜處理得不好，苦味散之不去，張師傅指只要將白色的籽去淨，再用加砂糖的滾水煮過，能進一步去除苦味。師傅設計的雙色涼瓜酥炸海參，在白苦瓜上放脆炸荔芋海參，再加點秘製苦瓜汁和風乾苦瓜，餘韻甘香。愛香口的話，推介椒麻勝瓜鱘魚子汁配香煎小黃魚，勝瓜配用加多款辣椒烹煮的雞湯內，和魚子醬和小黃花魚品嘗，辛麻而不膩。

家常的節瓜粉絲大家吃得多，將之挖空變成節瓜船煮至入味，釀入海蝦和濟洲黑毛豬梅頭上肉蒸煮，再烤至表面焦香，淋蝦籽汁、櫻花蝦和松露，即時變成美味的三蝦紅燜濟州第一刀節瓜船。以席前炒翅作靈感設計的堂弄生拆帝皇蟹肉金瑤炒魚翅瓜，魚翅瓜蒸熟拆絲，加多款材料炒至乾身，絲絲分明又爽口。矜貴的南瓜鴨汁原隻花膠釀鵝油菜飯，北京烤鴨拆肉加蔬菜、鵝油和米飯蒸煮，釀入花膠筒再淋南瓜鴨汁，啖啖滋味又滋補。