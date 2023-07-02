姜濤被爆戀情壓力爆煲　網民插姜糖以為係偶像阿媽

人氣王姜濤被爆跟MIRROR御用髮型師Lydia Yung撻着，發展地下情超過一年，又傳出早前喺日本為女友慶生時獻上「初吻」，又偕女友陪家人遊澳洲悉尼，仲有唔少親密互動，令「姜糖公敵」全面曝光！拍拖消息一傳出，即令網民震驚，有唔少姜糖都唔Like呢位「姜嫂」，批Lydia外貌唔襯姜濤，又唔接受姜濤姊弟戀，話Lydia教壞姜濤令佢經常失場等。

受盡輿論壓力嘅姜濤今日（2日）於社交網連Post兩首歌，第一首係鄧紫棋的《受難曲》，另一首係自己嘅《鏡中鏡》，用黑底白字歌詞剖白心聲。《受》歌詞直白講述對鍵盤戰士滿嘴污衊嘅不滿：「妖言惑眾原來不只 Lucifer，還有拿着鍵盤的一群恐怖分子，隔着屏幕以為別人不認識，猙獰面目全部讓我想吐 （what the ah）仁慈的父難道你不怒，難道真把他們當作一時糊塗，我想隨你腳步，走你走的道路。」而佢亦引用《鏡》一小段歌詞，盡情將壓力放出嚟！不過有唔少網民都力撐姜濤拍拖好正常，更仲話姜糖唔應該咁專制，有網民好直接咁話：「佢哋真係以為自己係姜濤阿媽？佢哋分唔清自己只係粉絲咋」！