啡迷驚喜！Coffee Shop新滋味

好多人都喜歡每日來杯咖啡，既提神又醒腦，最近就有不少咖啡店推出新滋味及優惠，讓大家轉吓新口味，帶來新鮮感。

夏日果香馥郁

連鎖咖啡店Pacific Coffee於即日起推出多款新品及優惠，於7月12日起與READY果汁合作推出兩款透心涼特飲，用上源自西班牙純天然、無添加防腐劑的鮮菠蘿汁調製的「菠蘿烏龍特選 18/25咖啡梳打」及「菠蘿百香果烏龍梳打」，前者加入品牌獨家農地直送的咖啡豆萃取而成的濃縮咖啡，與菠蘿梳打的酸甜味取得平衡，別有韻味；後者則不含咖啡成分，酸酸甜甜的菠蘿和百香果風味帶出獨特宜人的果香。此外，還有於指定分店供應、參考傳統法式甜點做法製作的「蘭姆酒糖漬菠蘿蛋糕」 及菠蘿火腿芝士軟包。品牌為慶祝周年慶，特意帶來「夏日4重賞」，包括於7月14日Dress Red手調飲品買1送1、7月15日會員尊享積分Double Up、7月16至21日增值HK$300送手調飲品2杯及於7月22至31日到分店購買指定食品一件，可享半價加配標準裝或以上手調飲品一杯呢！

限量版鹹甜冬甩

來自美國的Ralph Lauren，5年前首次登場亞洲，在香港尖沙咀開設首間Ralph's Coffee，今年踏入5周年誌慶，品牌聯乘人氣冬甩品牌Dough Beings推出特別企劃，帶來Vanilla Espresso Banana Flambé及Everything Cream Cheese Salmon一鹹一甜兩款全新限量口味意式冬甩。必試Vanilla Espresso Banana Flambé，因為是選用品牌頂級種植咖啡豆製作，入口鬆軟，之後散發濃濃的咖啡香，伴咖啡一絕！限量版甜甜圈由即日供應至7至9日，每日下午1時起供應，先到先得，售完即止！