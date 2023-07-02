拍片約定港迷！韓勝宇宣布8.13假九展開騷

韓國男團VICTON隊長韓勝宇將首度來港演出，於8月13日假九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG」演唱會。他於今年初退伍後，全力準備回歸樂壇，勢以更好的作品和演出回饋一直守候的粉絲。

韓勝宇上月初宣布以首爾為起點，走訪台北、東京等6個亞洲主要城市舉行演唱會，而最後一站將來到香港和港迷見面。為隆重其事，他特別錄製一段短片向香港的粉絲打招呼，片中他先以廣東話作自我介紹，然後表示一直希望和港迷見面，今次終於達成願望。對於初次和香港粉絲見面，他感到既緊張又期待，又透露已密鑼緊鼓為演出做好準備，並約定大家「到時見」！

繼宣布展開巡演後，韓勝宇日前亦攜個人全新迷你專輯《FRAME》回歸。專輯以「既可建立亦可打破的人生框架」作為概念，以韓勝宇獨有的感情和故事重新詮釋不同的框架，而這張專輯所收錄的所有歌曲他亦有參與監製，盡顯其音樂方面的才能和實力。

演出門票將於7月5日公開發售，票價分別為1,480港元及780港元。所有入場觀眾除可獲得香港限定紀念品外，更可逐一與韓勝宇擊掌。此外，觀眾亦有機會獲得參與簽名會、合照等福利，和偶像進行近距離接觸。