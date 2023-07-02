《全民造星V》10強︱Lyman人氣最勁　單手倒立跳舞惹尖叫

ViuTV選秀節目《全民造星V》的10強選手已順利誕生，包括王鋒、魏念恩（Nathan）、詹仕偉（Snoopy）、黃泓祖（Taco）、香胤宅（Lyman）、陳鎮亨（亨仔）、田曜誠（Tsoul）、王希晉（希晉）、盧信宥（Ash）及黃家灝（KC），總決賽將於7月16日舉行。今日（2日）10強選手聯同導師陳健安、陳蕾、馮允謙及韋羅莎出席記者會，10強分別表演音樂才華及舞技，並即場拉票。雖然各人還未正式出道，但已擁有一班粉絲，現場逾百粉絲為各自支持的選手應援，當中以Lyman人氣最勁。

總決賽賽果會由全民投票及星級專業評判團各佔一半比分決定，當晚表演嘉賓包括姜濤、楊樂文、梁業、雲浩影、Winka、Marf等。表演跳舞的Lyman施展渾身解數，單手倒立引得觀眾尖叫聲不絕，他又走下台跟粉絲互動，全場情緒高漲，他拉票時不忘提醒大家要多喝水，冧爆粉絲。Taco與Nathan分別表演Rap及自彈自唱時失準，一度忘詞，Nathan即時講Sorry。

Lyman對於在眾選手中獲最多粉絲撐場，他感謝大家來到現場支持他們，問到會否因此信心大增？他笑言：「壓力會大少少，因為多啲人欣賞，就會想畀到好表現大家睇。（會唔會練好廣東話？）我會比心機練習，最近學識講急口令。」他更即場示範。

至於KC也獲大量粉絲支持，他自言對此受寵若驚，但粉絲的支持會成為力量，他會在台上以更好的表演回饋粉絲。而Nathan在表演時忘詞，他解釋當時太驚：「我想令自己唔好咁驚，但反而更驚，但我承諾唔會畀呢件事再發生。」提到他的女友早前輕生，而其言論引來女方父母不滿，他說：「感情事未Ready去公開講，希望畀空間我，之後會再去表達同交代。（怕唔怕影響印象分？）都會有影響，我會做我自己最鍾意嘅音樂，畀觀眾再次認識我，佢哋就會知道嗰啲係謠言，相信支持我嘅人都有一定原因，我會做好音樂，對得住自己嘅粉絲。」

另外，王鋒被傳為內定冠軍，他否認有這回事：「我自己平常心面對，冇諗住爭三甲，做好自己帶個好表演畀大家，冇諗贏定輸，最重要享受過程。（唔想攞冠軍？）冠軍係副產品，每個人都有機會攞。」對於擅改舞步風波而引來不少負評，他坦言有點影響心情，但去到這刻只會做好自己，不要辜負支持自己的粉絲：「面對好同唔好嘅批評 我會從中學習，證明有進步空間，我係有不足之處，希望隨住我嘅表演畀人再次認識我。」