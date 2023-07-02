中年好聲音2︱劉威煌緊張忘詞　杜德智獲弟弟提醒要貼地

無綫選秀節目《中年好聲音2》今日（2日）進行第3輪海選面試，近2000人到將軍澳電視城參賽，當中出現多位熟悉面孔，包括歌手劉威煌、杜德智、洪杰及姚安娜等。劉威煌以一曲《情歌》參賽，但表演時卻不慎忘詞，他受訪時承認太緊張：「好核突，把聲還可以，可能近年慣咗做直播有歌詞睇，依賴咗。」他直言很久沒有參賽，現場見到評判及記者突然心情緊張，故影響表現，坦言沒信心入圍。

至於以真名扈佳榮參賽的前英皇歌手洪杰，表現獲評判讚賞，受訪時卻坦言對自己表現不滿意：「早兩日食車厘子畀啲酸汁入咗氣管，影響到把聲，琴日想睇醫生但撞啱假期。」他指今日發揮不太好，若能入圍是有幸。現時主力教唱歌的他，自爆有今屆參賽者中有3位自己學生，但其中2人因經驗不足導致失準，未知能否入選。

至於歌手杜德偉哥哥杜德智，面試時臨時換歌，他表示其實是一早預備：「本身預備咗2首首歌，一首Rock啲瘋狂啲，另一首係開心嘅，嚟都見到氣氛咁開心所以選擇咗後者。」他笑指細佬杜德偉建議他要穿得「貼地」一些，不要太過隆重，並選自己喜愛的歌便可以：「其實冇諗過入唔入圍，只係想享受個過程。」