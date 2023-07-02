靈戲逼人︱劉穎鏇學做開大戲　拎劍打鬥有難度

無綫小花劉穎鏇（Tiffany）於下周一首播的新劇《靈戲逼人》將有新嘗試，以往於《超能使者》及《隱形戰隊》中打得又睇得的她，今次搖身一變演二幫花旦，表示事前從未接觸過粵劇，她說：「從來冇想像過自己會演粵劇，事前都有專誠搵唱開大戲嘅Auntie請教唱粵劇腔同埋造手，現場亦有師傅指導同調整我嘅動作，希望盡量模仿到個神韻。」更指雖然每次整頭加化粵劇妝至少花上兩小時，但卻大感新鮮：「我覺得個妝好特別，就連黐頭髮都好得意，會用啲植物去整到個假髮好黏。其實落妝都唔太難，但要慢慢咁捽走啲色。」

談到該劇亦有動作戲份，Tiffany坦言與之前的打戲有分別：「之前係埋身打鬥，今次主要挑戰揸住劍嚟打，都有一定難度。」而今年一口氣有三套劇推出的阮浩棕，將飾演熱血追尋粵劇夢的年輕人，為了突出角色，浩棕事前特意操大隻及曬黑，又上堂學習粵劇基本功：「慶幸現場有心姐（謝雪心）可以請教，劇組亦有搵嚟一位文武生到現場幫忙指導。好記得其中一場大戲場口，呢位文武生讚我有天分演到大戲嘅味道，嗰刻都幾有成功感！」繼在《隱門》與劉佩玥演情侶，浩棕今次再與劉穎鏇飾演一對，升呢「新一代女神收割機」，浩棕笑言：「最初覺得佢唔係好講嘢有啲高冷，後來發現原來只係佢怕凍，喺廠入面凍到唔願出聲！」

至於熱愛唱歌的張振朗，將夥拍「聲夢」學員潘靜文（Sherman）合唱劇集插曲，有網民搞笑「召喚」曾唱過劇集插曲的龔嘉欣加入獻聲。