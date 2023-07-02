台灣G Cup網紅控告前老細性騷擾　偷拍過程兼分享

台灣「#Me Too」鬧得滿城風雨，除唔少知名藝人中槍倒地外，就連唔少百萬網紅都被捲入性騷擾醜聞。而有着G Cup傲人上圍嘅台灣網紅星宣，過去曾係「反骨男孩」成員嘅佢，上月29日就喺社交網長文指控前老細網紅「酷炫」，稱被偷拍性愛過程兼攞嚟同其他成員分享晒命，甚至嘲笑受害女性嘅身體器官，認真離譜。對此，酷炫則喺社交網反駁：「我沒有做任何違法的行為。」不過日前（1日），星宣就晒出疑似酷炫私下求和嘅對話，並表示要開記招公開解決。

只見星宣喺社交網晒出同匿名帳號嘅對話紀錄，對方先係道歉保證會刪除影片外，仲表示：「下星期一我會通知你到工作室，會在你面前刪除的。」然而，可惜嘅係對方用匿名帳號之餘，一直未有正面回應自己就係酷炫本人，連星宣打電話都唔接，剩係表示：「我用小帳是希望你能私下處理。」類似要求嘅語會亦令星宜深感不滿，直問酷炫嘅聲明係咪要法院見:「你傷害多少人，那種聲明不就是要法院見？那如你所願。」

而令星宣嬲到要開記招嘅主因之一，則係唔聽電話之餘，眼見談和不成仲將帳號注銷，毫無悔意嘅舉動，亦令星宣嬲到表示：「我知道是你，馬上注銷小帳是你的慣用手法，對話文字的的排序邏輯也是，你為甚麼不像個男子漢好好面對，小手段到後面只會黔驢技窮，記者會見！」