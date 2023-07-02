半億打造舞台！郭富城開騷變太空戰士

「舞台王者」郭富城假澳門舉行的10場巡唱宣布開始，耗資半億打造而成的虛擬糅合真實之移動城堡多元舞台正式曝光，6幅實體加透視的巨大LED 屏幕配合3D科幻飛船，前後左右互換布景加影像移動，恍如置身超級移動城堡。

演唱會以夢幻為主題，城城以酒紅雙色髪型，身穿由著名美指張叔平為他打造的「藍眼睛」手繪視覺藝術舞衣化身外太空戰士，透過一系列全亞洲獨家首次採用的幻影圈子透視燈陣空降舞台，以《鐵幕誘惑》為個唱揭開序幕。

製作團隊特別斥資精心設計3D特效飛魚、飛船、機械手和透視眼珠，配合城城的兵團舞姿，機械手更似延伸至觀眾席，彷似和歌迷大玩夢幻距離全接觸。整晩勁歌熱舞連場，其中《Para Para Sakura》炒熱氣氛，新派水手裝演繹《絕對美麗》，其中另一巨大亮眼點是演唱會的第三章《失憶迷城》，以美式漫畫格式帶出Joker 背景的虛擬城市，立體而充滿電影感的畫面，令人置身於疑幻疑真的「葛咸城」，城城又以一身紫綠色卡邦西服，轉移地於舞台另一端，站立於精美非常的鏡影旋轉梯上，聯同12型男演繹《失憶諒解備忘錄》，舞群於透視屏幕投影下的高樓上跳舞。

城城表示：「好很高興能於今次夢幻舞林演唱會中，再創舞台新篇，今次是一座超級移動城堡，是經過許多的籌備和嘗試，才能成功，非常不客易，但我和團隊堅持克服所有困難，要把最具創意、最優化的多元舞台帶給觀眾。」