龔嘉欣邂逅張振朗　由「靈」開始

於無綫新劇《靈戲逼人》中，「黑仔王」張振朗遇上「開心鬼」龔嘉欣，二人譜出人鬼情未了愛情故事，爆笑、浪漫又淒美。而振朗劇中飾演音樂家，專登去學彈琴投入角色。

張振朗、龔嘉欣主演的無綫新劇《靈戲逼人》將於明晚（3日）8時30分在翡翠台首播，新劇圍繞失意音樂人振朗與粵劇花旦龔嘉欣一段人鬼故事。一個戲班衣箱被振朗打開，令嘉欣重回人間，展開眾裏尋他的過程，原來所尋之人近在咫尺，故事淒美又浪漫。

彈出彈入鬧笑話

新劇以鬼為題材，卻是輕鬆搞笑的愛情小品，嘉欣扮演的女鬼絕不恐怖，造型更相當可愛，既會氹一直患失眠的振朗入睡，又懂得做家務，將屋企打理得井井有條，失驚無神彈出彈入為劇集帶來不少笑料，她說︰「好耐冇劇集有女鬼角色，接到劇本時覺得好浪漫，帶點淒美。角色設定係可愛、搞笑同深情，最大挑戰係點樣令到呢隻女鬼唔恐怖。」戲裏只有振朗能見到嘉欣，但人鬼殊途亦不能有身體接觸，她笑說：「有時我都會唔記得拍咗振朗一下，大家有時亦唔記得咗我係鬼，唔小心望住我。」

演喜劇得心應手

振朗、嘉欣是繼《堅離地愛堅離地》後再合作，事隔數年，二人演技更趨成熟，碰頭鬥氣擦出不少火花，監製王偉仁激讚振朗掌握喜劇節奏得心應手，媲美《反黑路人甲》的演出。扮演音樂人的他其實是一人分飾兩角，角色一個嚴肅、一個溫柔，由昔日演到現代，他更有機會滿足自己的鋼琴夢：「都有專登去學彈琴滿足一吓，收到劇本第一時間上網學咗一首最鍾意嘅歌，掂吓鋼琴等自己可以投入角色、舒發情感。」振朗又與《聲夢傳奇》的潘靜文重新演繹林子祥的歌曲《似夢迷離》作為此劇的主題曲。

劉穎鏇演花旦 搵謝雪心教路

受無綫力捧的劉穎鏇、阮浩棕，在劇中飾演一對年輕的粵劇花旦與文武生情侶，他們對大戲充滿熱誠，晚上踏台板，日間不惜兼職體力勞動工作維持生計，亦是現今本地戲行的真實寫照。

穎鏇直言劇中粵劇部分是今次拍攝的最大挑戰，她說：「由細到大都冇接觸過粵劇，只係喺慈善騷睇過汪明荃演出，冇諗過有機會化粵劇妝，因為要訓練好多年先有機會做到花旦。接到角色都好緊張，自己好尊重粵劇界人士，除咗事前有上堂，同埋搵咗個auntie教我，現場亦有請教謝雪心，希望出嚟效果合格。」

蔚雨芯一嚟即咀 尷尬面紅

蔚雨芯在劇中原本是振朗的女朋友，後來因「派帽」給對方而感情破裂。她回憶拍攝與張振朗第一場戲就要錫錫，雖然只是輕輕Goodbye kiss場口，但都感到相當尷尬，面到紅埋。

李日朗則扮演一個超乞人憎的歌手，演得入型入格，相當抵死。劇中他誣告振朗抄襲歌曲，因而二人上演一場擂台肉搏戲，事前李日朗特別要求監製給他一點時間操弗，即使是一場戲也不想得過且過。