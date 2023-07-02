MIRROR戀事連環爆︱Jer疑秘戀化妝師一帽傾情　Jeremy有女陪

男團MIRROR的12個「仔仔」戀事多，繼人氣王姜濤被傳與髮型師暗撻「姊弟戀」，成員Jer和Jeremy也被爆戀情，Jer與化妝師Rainbow因一頂情侶帽洩密，疑秘密拍拖，而Jeremy被揭跟長髮女伴結伴睇騷，完騷又被發現前後腳離開，掩人耳目。

紅透半邊天的偶像男團MIRROR，隨着人氣及受歡迎程度上升，近幾年忙到氣都冇得抖，去年被指中了「分手魔咒」，成員Jer、Frankie和Ian輪住甩拖，但經過時間洗禮後，「鏡仔」再次勇闖情關，繼姜濤被爆與髮型師Lydia暗交後，今日（2日）Jer和Jeremy也被爆有戀事，讀者向東網提供兩子與「女友」們的照片和相關短片。

Jer入行時大方公開承認有個拍拖多年的圈外女友Kelly，但前年傳出疑有「第三者」介入而分手，當時Jer曾努力箍煲，承認兩人陷冷戰，但未分手，不過未幾正式宣布5年情玩完。回復單身的Jer被指與化妝師Rainbow秘密拍拖，今年5月兩人戴上情侶帽洩密，在一些粉絲活動中，Rainbow經常走近Jer身邊，似對他特別照顧，而她對Jer所有Post都會畀Like，5月底Rainbow生日，見她工作期間12子買蛋糕幫她慶祝，她捧住蛋糕時，Jer攞住風筒吹她的頭髮，她也在網上分享寫道：「柳先生送畀我嘅吹風效果。」

歌聲打動「女友」

據知Rainbow經常與圈中藝人合作，包括劉心悠、蘇麗珊、栢天男等，她不時在社交網分享工作照，近年她與MIRROR合作也多，前年底她也有上載為Jer化妝的工作照，以「大佬」稱呼Jer，她寫道：「平時化妝嘅時候，大佬成日都分享音樂，會分享佢嚟緊出嘅歌係點，某一天化妝，佢話嚟緊個MV有你最鍾意嘅星星、星空，咁我當然興奮」，直到拍MV時，她被Jer的歌曲《人類群星閃耀時》感動到淌淚，自爆已經是第二次，似乎Jer的歌聲深深打動她，好多「柳柳粉」都會多謝她為Jer化靚妝。

除了Jer疑爆出新戀情，有「花美男」之稱的Jeremy也被指有新對象，感情生活相當神秘的他自認宅男，曾透露只拍過4日拖，今年4月他與Jer去紅館睇台灣歌手林宥嘉演唱會，有指他旁邊坐了位長髮少女，兩人最初扮作不認識，但不時咬耳仔，不過當發現有人眼望望，對方總是耷低頭，睇騷後Jeremy在社交網只分享與Jer跟宥嘉的合照，但離開時長髮少女被目睹跟隨在他身後一齊離開。對於姜濤、Jer和Jeremy連環被爆戀情，鏡仔經理人花姐指是失實、無聊：「冇任何回應！」