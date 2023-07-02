滿「園」春色 快感拾級上

得閒去花園玩吓Hea吓，確係一件樂事，而對於好色之士嚟講，花園可以係溝女、曳曳嘅空間，甚至諗起「Garden」（花園嘅英文）呢個字都會興奮！

Garden Hedge 私處代名詞

外國人好鍾意用樹叢作為花園籬笆，但呢種籬笆嘅英文「Garden Hedge」亦係一個情色俚語，暗指女士私處嘅毛髮，其出處可追溯至19世紀，事關當時嘅男士會以「Gentleman's Garden」嚟形容女士嘅私處，但隨住時間推移，家陣嘅人多數會用「Secret Garden」。提起私處，波蘭有款啤酒叫「Yoni」，據講係萃取女士蜜洞內嘅乳酸菌嚟釀酒，仲聲稱可以飲出女人嘅味道，唔知大家敢唔敢試吓？

Irish Garden 人氣招式

透過睇四仔嚟學體位，未嘗唔係一個好方法，而呢招「Irish Garden」就係當中嘅人氣招式，玩法好簡單，男方先瞓喺床上兼擘大對腳，跟住女方趴喺男伴嘅兩腿之間，繼而上下擺動下半身嚟進行活塞運動。性學家話呢一招嘅好處在於男士可以節省體力，若然女方嘅敏感帶喺後門嘅話，更可藉住呢招爽翻天！

《Gardener》 名導代表作

歐美四仔界有唔少著名導演，而呢套由Skow for Girlfriends Films喺2014年推出嘅《Gardener》，就係四仔名導B. Skow嘅成名作。故事講述天后級脫星Nadia Styles同一班姊妹喺一個莊園內居住，並過着荒淫生活，直至某日呢位索女突然有離開莊園嘅衝動，於是坐言起行，發現外面世界嘅男女關係勁複雜，而喺經歷情傷之後，拖住疲憊嘅身軀回歸，卻發現莊園已物是人非。呢套四仔不但令B. Skow喺AVN贏得首個最佳導演，更獲年度最佳四仔提名。

同場加映：鈴木里美花園露出

以花園為肉搏場景嘅AV，你會想起邊套？小弟嘅心水就係片廠REbecca喺2019年推出嘅《Satomi 將我第一次給你》，事關女主角係資深巨乳女優鈴木里美，而且佢喺片中獻出咗AV生涯中嘅「第一次」，唔止初嘗野外露出，仲要喺私人花園入面曳曳，配合一對高質胸器，真係好有睇頭。查實鈴木里美早喺2006年就以藝名「淺田真美」於步兵片廠一本道出道，時至今日依然人氣不減，嗰對35G巨乳絕對係居功至偉。