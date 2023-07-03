【廣咩】炎明熹唔識「氹人」？關楓馨教你正字

平日我們常用的廣東話，即使懂說，但書寫時卻又是否懂得寫？全新東網節目《廣咩》，以輕鬆搞鬼的風格，為大家介紹廣東話正字！第一集《廣咩》找來炎明熹（Gigi）挑戰，問她我們常說的「𠱁人」（即哄人），正字究竟怎樣寫，不知她能否過關呢？

Q：以下哪個字詞是廣東話「氹」人的正字？

A.𠱁人 B.啗人 C.騰人

炎明熹：「首先一定不是C，我猜應該是A！因為『𠱁人』要用口𠱁，所以一定是口字邊……哎吔，原來我答錯了。」

答錯不要緊，因為我們這個新節目《廣咩》，已請來星級主持，她曾參選港姐，也是藝人關禮傑的囡囡關楓馨，為大家解說一些有趣的廣東話正字。

關楓馨：「廣東話說的『氹人』，正字其實是『啗人』，古時在《史記‧高祖本紀》中曾有提及『往說秦將，啗以利』，其意思是指，利用利益去引誘秦國的將領；後來『啗』字，就引伸到哄人的意思。」不過關楓馨就話，佢自己就不太需要人哄，反而多半是她哄人，因為她心臟非常強大，選過港姐，果然是比較厲害。

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