【是日通勝】

農曆五月十六

癸卯年 戊午月 壬戌日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：立約、裁衣、嫁娶

忌：開渠、動土、整路

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、28、30

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

金牛座：可從工作中獲滿足感，但要避免得意忘形。

雙子座：運勢勝人一籌，利事業發展，要學懂感恩。

巨蟹座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

獅子座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

處女座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

天秤座：事業運欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

天蠍座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

人馬座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

山羊座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

水瓶座：事業受阻，欲速則不達，建議謀定而後動。

雙魚座：財運好到極，但要保持低調，以免惹人眼紅。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）龍 易破財

鼠：人事問題多，謀事遇阻力，需步步為營。

牛：疑心重，總覺得被別人針對，忐忑不安。

虎：事業旺，商機不斷，好好把握易成功。

兔：精神抖擻，不管做甚麼事都充滿激情。

龍：是日沖煞，財運不佳，易有金錢損失。

蛇：獲貴人支持，諸事順心，事業有進步。

馬：笑口常開，今天沒有事情需要你操心。

羊：心不在焉，出錯機率高，有小人擋道。

猴：眼光獨特，想法新穎，具備成功特質。

雞：得財有難度，若不勒緊褲帶將會有麻煩。

狗：偏財運特別佳，將有意想不到的收入。

豬：想法不切實際，推行計劃不宜太心急。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

暴虎馮河

《詩經》有以下一句「不敢暴虎，不敢馮河。人知其一，莫知其他。」意思是沒有膽量空手與猛虎博鬥，也沒有勇氣徒步涉水渡河，人們只知道這類事情的危險，卻不知道還有其他危機等待你。

人生不斷改變，過程中又不斷碰上一些人和事，雖然受到委屈或不公平對待，但天無絕人之路，從不斷的挫折中，可學習及領悟出每個人與生俱來都有一個密碼，它可用出生年月日時所產生的八字計算出來，當然要找到合適人士為你解讀，這也是命中的緣分。外間有太多虛偽的人，天天在不同渠道宣傳自己，追隨者不妨反問自己有否從對方身上有所得着。相反，有些德高望重的大師，很低調，所謂花若盛開，蝴蝶自來。我用學者的學習態度去探討和大家分享，有些人深明如何玩這遊戲，正如今天不斷有宣傳教大家小心騙案，仍有人中計。所謂橋不怕舊，最緊要受，一旦受騙，除了浪費金錢，最重要是不能得到及時的救助。

今年是結婚好年頭，有位師友請我為一對新人擇日，但希望在明年，於是我向他解釋，宜在今年找個好日子先行簽署註冊，正式成為夫妻，其他儀式如請宴可留待明年才找吉日進行，畢竟今年是嫁娶好年，而註冊成夫妻的那天便產生一個八字密碼，等同一間公司成立一樣很重要。我記得有個世界品牌，擇了個凶日來開幕，當時我也覺得奇怪，難道高人大師另有玄機，最後過了10多年，年年仍虧損，沒有一次有盈利。