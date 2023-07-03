BLACK PINK唱爆英國海德公園音樂節　Jennie性感出風頭

下月出道8周年的勁爆韓團BLACK PINK人氣席捲全球，更成為首隊在英國倫敦海德公園夏日音樂節表演的K-Pop歌手組合。4女於當地時間2日晚上以壓軸姿態亮相舞台，在歌衫方面更落足心機，明顯比之前開巡唱更性感華麗。她們以《Pink Venom》一曲揭開序幕，再為樂迷獻上《How You Like That》、《Pretty Savage》、《Kick It》及《Whistle》等Hit歌，炒熱全場氣氛。

之後成員輪流作Solo表演，Jennie以超性感戰衣上陣演繹《Solo》一曲搶盡風頭，又率先披露未發行的個人新歌《You and Me》；Jisoo以火辣紅裙表演《Flower》一曲；Rose則以靚聲演繹《Gone》及《On The Ground》。至於Lisa亦換上紅衣熱舞跳唱《Money》一曲，全場High爆。

尾聲時，BLACK PINK換上黑色戰衣合體表演《Boombayah》、《Lovesick Girls》、《Playing With Fire》、《DDU-DU DDU-DU》及《Forever Young》等人氣歌曲，為長約1小時20分演出劃上完美句號。場內一名8歲女孩Ally受訪表示因為喜歡BLACK PINK的歌聲，自去年起成為對方的粉絲，尤其最喜歡Jennie，今次她特地與媽媽由愛爾蘭前來捧場，媽媽更笑指女兒是用自己零用錢購買門票。