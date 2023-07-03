現身為涉偷拍未成年性愛片案落口供　炎亞綸疑涉唔只一單

台灣男星炎亞綸捲性醜聞風波，被前男友耀樂爆料涉於自己未成年時「強行進入」及偷拍性愛片，今早（3日）10時，炎亞綸喺兩名律師陪同下，到台北市婦幼隊落口供。炎亞綸落口供讓警方釐清拍攝經過，以及是否違反當事人意願。

同時，警方懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不只一宗，士林地檢署今亦指揮北市婦幼隊警員發動同步搜索其住家，且搜索不只一處，預計將搜扣平板筆電、電腦、手機等相關3C物品進行過濾。婦幼隊偵防組長表示，目前也只有搜索票、沒有拘票。

歷經約3小時的筆錄過後，炎亞綸於12時40分身穿白色上衣、戴黑色口罩現身。面對媒體提問，警方懷疑不只一單偷拍案，佢則低調回應：「不要亂猜測」並謝謝媒體關心。

炎亞綸先前遭耀樂指控，曾強制發生關係及偷拍不雅影片，事後炎亞綸發出長文否認，耀樂之後召開記者會還原真相時，炎亞綸現身及當場向耀樂鞠躬道歉：「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」之後離開時又向在場媒體澄清，兩人是合意發生關係。

事實上，耀樂上月21日指控炎亞綸偷拍性愛影片，士林地檢署當日已針對偷拍部分，依違反《兒少性剝削防制條例》主動簽分他字案，且由婦幼專組檢察官指揮台北市政府警局婦幼警察隊偵辦。耀樂亦表示已主動與警方聯繫及製作筆錄。