新味漢堡花款多多　大啖咬好滿足

現時的漢堡配搭花款多多，除傳統牛肉漢堡加蔬菜和醬汁，近年還加入不同的食材和風格，另外，品嘗漢堡時配搭的小食和飲品都有新口味，總有一款合你心水。

港式風味

近年本地滲出一股「荽」風，很多美食都喜愛加入芫荽添味。剛於銅鑼灣開分店的手工漢堡包專賣店 Sick! Burger特別以港式風味作主題，推出新分店限定款式，有趣的「Sick! Satay」沙嗲牛肉炒芫荽蛋漢堡，手工漢堡扒加炒洋葱和薑，配港式沙嗲醬、芫荽和芫荽炒滑蛋等，香氣濃郁。吃漢堡除配新款紫菜金沙鹹蛋黃薯條，小店更以葱油餅作靈感設計葱油洋葱圈2.0，黑啤炸漿加入青葱和黑芝麻，香口惹味。吃時配富風味的 「Oval! Sick 」阿華牛Sick和「Vita! Sick 」香芋維他奶，更加有Feel。因應新分店開幕，於分店惠顧漢堡套餐，可獲贈葱油洋葱圈2.0」試食版一客(2件)，數量有限，送完即止。

熱帶風情

來到夏天又臨近暑假，都想出外旅行，感受陽光與海灘的熱帶風情。大坑特色餐廳酒吧Maka Hiki Tropical Bar & Grill近日推出全新菜單，其中就有熱帶風情漢堡系列，當中包括印尼炸雞口味Bali Bliss Chicken Burger、香烤五花肉 Island Piggy Bliss、羊肉配酸辣醬的Luau Lamb Burger和90克牛肉漢堡扒打造的Maka Big Kahuna Burger，另外還有紅咖喱口味的Oceanic Breeze Burger和純素芝士口味的Tropical Veggie Delight，任君選擇。

橫網級別牛肉漢堡

日本相撲選手，每位都分量十足，選手按技巧和力量劃分不同級別，大家對此有幾多認識？MOS BURGER以相撲的最高級別橫網作藍本，設計出期間限定的真．B.L.T.照燒牛肉漢堡，牛肉漢堡加煎蛋、芝士、煙肉、番茄和生菜等食材，配赤味噌、白味噌和日式醬油混合的特製照燒醬和沙律醬，層次豐富。嫌唔夠喉的話，客人還可以揀選雙層牛肉漢堡的增量版，更添滿足。