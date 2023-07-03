想生B考慮雪卵？龔嘉欣竟然咁樣講...

藝人龔嘉欣、劉穎鏇（ Tiffany ）、阮浩棕、羅毓儀及謝雪心等，今日（3日）為無綫新劇《靈戲逼人》首播造勢，眾人即場分組比試粵劇唱腔，輸了更要接受「辣辣壽司懲罰」，當中阮浩棕獲謝雪心讚聲靚。男主角張振朗因身在歐洲拍攝節目，故未能出席。

龔嘉欣受訪時笑指或許今次劇集宣傳片多，今早無論她到哪處均有市民跟她說「今晚見」：「都好耐冇呢種講人鬼情嘅劇集，同埋係我喺TVB嘅最後一套存貨，希望可以有好成績。」她指因自己皮膚白，故被劇組笑指她自帶鬼妝不用再特意再化妝，反而因要不斷漂染頭髮，而導致頭皮發炎流膿。

另她又大爆今早正式取匙收舖，稍後將於大型商場開設餐廳：「都會有蛋糕賣，咁啱嚟緊開拍《企業強人》，所以好有Feel，不過攞鎖匙嗰刻即刻感受到好大壓力，好緊張。」快將34歲的她，直言很想在40歲前在事業上衝一衝。問到其緋聞日本甜品師男友可有給予意見？她説：「都有，不過陳豪畀得最多意見，因為之前拍《新四十二章》同嚟緊《企》都係同佢拍檔，佢仲話好歡迎我煩佢。」

談到事業生意兩邊忙，豈不沒時間找真愛？她笑稱仍在尋覓中，希望能同時3線發展：「大家都話組織家庭要趁早，我尋日去咗湊陳凱琳嘅小朋友同埋自己契仔契女，覺得好大責任好恐怖，都係等自己同另一半都準備好先實行，不過我真係好喜歡小朋友。（會考慮雪卵？）中醫話我好健康，唔使擔心。」

至於Tiffany於劇中除了要唱粵曲外，更要作大戲打扮，她坦言本身對粵劇的認識近乎零：「唯一一次睇粵劇就係睇慈善騷，所以今次要演一個花旦都少少擔心演得唔好，粵劇係一種藝術，我好驚破壞咗佢，所以都盡力去學。」身旁拍檔阮浩棕即大讚她好盡力：「女仔嚟講唱子喉算相當唔錯。」他指自己亦有唱過粵曲，但拍攝前亦不斷睇片學唱平喉：「喺拍攝現場都不停向心姐（謝雪心）請教。

另談到Tiffany近年多套劇集的對手都是陳山聰，今次終於可以換上年輕新對手，她即故作緊張表示：「唔係我講㗎！」笑言擔心山聰會怪她，不過也賣口乖表示很喜歡跟對方合作。