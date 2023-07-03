網民最想佢去3個地方　洪永城欲挑戰撒哈拉同蠍子搏鬥

洪永城（Tony）與何沛珈今日（3日）為無綫節目拍外景，Tony透露由於旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》的收視及口碑也有好成績，故正籌備開拍第二季，他近日在網上徵集網民意見：「最多人想我去西伯利亞、撒哈拉同北韓，呢3個地方之中，我只有撒哈拉未去過，希望好似上一輯咁同J2ers一齊拍攝，帶佢哋睇新世界同傳授我嘅功力畀佢哋。（有冇人自薦同你一齊去？）有好多人傳訊息畀我。（你可能進行海選？）可以，但我個目標都係J2ers。」講到對拍檔要求，Tony稱最重要有冒險精神兼不怕死：「好似第一輯，我哋要食蟲同跳河，我哋個目標好簡單，就係代觀眾去旅行，試最危險嘅嘢，例如喺撒哈拉同蠍子搏鬥、跑馬拉松，又或者喺西伯利亞最地方零下60度嘅地方唔着衫跳落河。」另外，提到暑假，Tony表示計劃帶女兒到沖繩旅行，年底再帶女兒去滑雪：「小朋友着滑雪裝真係好可愛，我諗住用啲相放上網呃Like，哈哈！」

至於何沛珈指今日要到船上拍攝，曾擔心會暈船浪，問她是否甚少遊船河？她笑言：「我都有去，但我唔識游水，所以只係着泳衣打卡就算。」她透露之前在泰國買了很多泳衣，但仍未有機會穿着，現時先要努力減肥：「我依家52公斤，想減到49公斤，除咗瘦之外、目標係要有馬甲線。」她稱夜晚會着焗汗衫跑5公里減肥，跑完後回家也不開冷氣，遭同住的爸爸投訴太熱。