蕭亞軒神隱一年開直播　自爆姊弟戀完

台灣天后蕭亞軒之前霸氣宣布回歸幕前，之前更錄製新歌，並在張清芳於小巨蛋演唱會台下又唱又跳，心情甚佳。不過，昨日她突然開直播，一頭亂髮的她素顏兼戴上眼鏡，期間說話斷斷續續、不太清楚，又強調自己沒有喝醉，自爆已經恢復單身，還叫大家可以追求她。

不過網民都很擔心她，因為她一直提及自己的腳傷，上年10月她於巴黎出席時裝騷時，曾撐着拐杖，當時有指她做運動時不小心受傷，而今次直播中，她表示從4歲開始跳芭蕾舞已經跳了40年的舞，腳已經有點不是她的：「有時候走路會分開，有老師會教我怎麼去走路。你們給我的壓力也是助力，但我只能一個人在醫院裏面，護理師幫我加油。」她直指狀況已持續半年：「我不想讓你們擔心，我知道你們很在乎我，我又不敢說我的腳受傷。你們知道我很辛苦嗎？」還說每一天都像運動員一樣的辛苦，而且很痛，但身邊的人一直跟她說：「You Can Do it」，但她希望大家知道她還沒回到之前的狀況。她又請大家不要再逼她了：「我只想做好的秀，我只是想好好唱歌的人。」

蕭亞軒不斷提到自己的腳，從開刀開始就很辛苦，更要在醫院復健，開刀時間近12小時：「為甚麼會拖這麼久......我不能講，會想哭，留到演唱會再講好了，重點我很努力。」不過她保證一定會開演唱會，請大家不要再逼她，但又說可能不要做了：「做演藝圈好累哦，一天到晚被大家比較我覺得煩死了。」

她還問歌迷如果去內地城市，會否來看她：「重點，我單身哦！大家可以來追，Please！但我現在已經有約，嫁給音樂了。」間接宣布上一段姊弟戀已結束。