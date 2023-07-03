何啟華同阿Dee2.0拍廣告　玩「不神同步」被考起

男圑ERROR副隊長何啟華（阿Dee）聯同任職律師的「Dee 2.0」梁浩朗（Aaron）首度合體拍攝全新廣告6條宣傳短片，兩人一直被指「撞樣」兼口才同樣了得，當中一段短片內，阿Dee與Aaron邊跳邊扭腰，睇得令人發笑，他們為有最佳表現，拍攝前專程跟排舞老師練舞，但因要刻意「不神同步」，反而難倒他們，結果跳足了近50次，搞到大汗疊細汗，被攝製團隊大讚專業。

被問及在生活及事業上最好的Partner，阿Dee坦言一定是ERROR：「ERROR一齊出生入死咁多年，去到今日有少少成績，每位成員都是我進步嘅來源，由以前追夢時候開始，就覺得要追尋自己興趣，一定要找到志同道合嘅人，因為佢哋係最大嘅靈感來源及最大的鼓勵，大家會了解對方經歷過啲咩。因為有ERROR，我先有今日嘅成就。」

口齒伶俐的阿Dee及Aaron，首次合作拍攝廣告惺惺相惜，完成拍攝後互數對方優點。Aaron笑指阿Dee「靚仔」、「NG得嚟又不失霸氣」。口才了得的阿Dee即場反擊：「做律師一定好聰明，反應很快、很敏捷。」其實阿Dee很欣賞Aaron：「我第一次見到他『嘴招招』一面，覺得佢唔會聽別人意見，始終律師喺社會地位比較高，但係佢本身對藝術有追求，好擅長聆聽別人，又會自己進行分析，同佢交流時，不會只得我講，亦有自己一套想法。」