古天樂辛苦搵錢志在食　新劇進度未如理想

藝人古天樂（古仔）日前現身上環，與新加坡米芝蓮廚師合作拍攝代言廣告，他表示很喜歡新加坡菜：「尤其喇沙、海南雞同碳燒魔鬼魚。（廣告入面騷廚藝？）唔使，我廚藝一般，只係識煮啲基本嘢，例如蒸肉餅，不過已經好少煮，雖然有人話煮嘢食可以減壓，但有時唔熟個程序反而會變得煩。」他大爆小時侯媽媽的廚藝並不太好：「5歲前每日都係煎牛排畀我食，後來開始睇電視啲烹飪節目，邊睇邊試煮畀我食。（最鍾意食媽咪邊樣出品？）媽咪最拿手炸乳鴿，不過我都20幾年冇食過，因為要好多準備工夫。」

本身有開設食肆的他被問到可會有意擴充其飲食版圖？他表示暫未有此想法：「但我都會試菜，有時大廚諗到啲新嘢會煮畀我試，如果我覺得好食就會加落餐單變新菜式。（你係咪嘴刁嘅人？）嘩！咁辛苦搵嚟當然係志在食，因為我每日食一餐，所以嗰餐好緊要，會諗定食乜，不過我唔一定要佳餚嘅，食炸雞、魚蛋粉同Pizza都得，不過凡係現場新鮮劏嘅我都唔食，因為唔殺生。」而正忙於拍攝新戲的他，坦言近日受天氣影響令拍攝進度大幅落後：「一係就熱到你甩肺，一係就落大雨拍唔到，到入廠拍嗰陣外面又好好陽光。」他表示惟有將每次拍攝時間拉長去追回進度。