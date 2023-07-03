唔怕時間急　有伴就玩得

好多人一遇到問題，就會即時解決，咁又啱嘅，做人要當機立斷，千祈唔好優柔寡斷嘛！同樣喺日本AV界嘅「時短系列」當中，男女主角一旦性慾高漲就唔理三七廿一，即場交歡解決慾火，令人睇得相當激刺呀！

玩轉便利店

喺Madonna出品嘅《超密短時間密會》當中，巨乳人妻友田真希雖然又要湊小朋友又要做家務，但係依然唔想白白浪費時間，每日下午4點就會去便利店做兼職，同拍檔太郎合作得相當投契，二人漸漸互生好感。有一日，真希應邀去太郎家中作客，估唔到太郎大膽地向真希求歡，而空虛已久嘅希妹好快就把持不住同太郎激戰連場！之後，兩人經常喺便利店利鬼混，有時雙雙走入廁所，有時喺飲品櫃後面，睇住櫃前人來人往嘅情況進行求歡，認真夠晒緊張刺激！

盡用空檔

於Ideapocket推出嘅《每日時短中出性生活》入面，天海翼係一位寂寞人妻，唔單止返工苦悶，返到屋企亦得唔到老公愛錫，於是佢就用手機交友程式識男仔，咁啱得咁橋就畀佢識到同樣寂寞嘅男同事泰祥，二人更一拍即合，趁午飯時間去開房作樂。後來，佢哋喺公司一碰面就慾火高漲，即刻匿到公司暗處交歡。有時天海翼亦會趁老唔喺屋企，火速約泰祥去爆房，簡直就係要將所有空檔用盡。

吧枱求歡

同樣由Ideapocket炮製嘅《營業中NTR交歡》，講西宮夢係一位時時刻刻都慾火高漲嘅性女，喺酒吧工作嘅時候，姣溝中年大隻店員正孝，色誘對方背妻出軌，由於阿夢又靚又好身材，令正孝難以抗拒！自此之後，阿夢更加狼胎，成日趁正孝喺吧枱工作嘅時候求歡，搞到對方喺調酒嘅短短時間嚟次激烈交歡！有時又會入廁所同雜物房鬼混，睇嚟佢哋真係寓工作於娛樂喎！

簡評

雖然好多事情急唔嚟，但係講到解決慾火，好多人就要立即進行，就好似今日為大家介紹嘅「時短系列」咁，當中嘅男女急色又放縱，完全樂在其中！當中本仙最鍾意友田真希主演嘅《超密短時間密會》，原因係真希呢位頂級美熟女真係有韻味又好波，扮演放蕩人妻更係銷魂萬分！而佢同男優喺便利店鬼混，更帶出喺公眾地方進行猥褻行為嘅刺激感，令作品更加好睇！