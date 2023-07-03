Emily Elizabeth　36DD逼爆比堅尼

網絡社交平台嘅影響力相信唔使多講，如果利用得當嘅話，真係可以做到名成利就，其中就有呢位嚟自美國嘅性感女神Emily Elizabeth，憑住一對巨型彈彈波而成為百萬網紅。

模特兒出身

有時模特兒就明星一樣，需要有相當嘅曝光率及知名度，而網絡社交平台就係一個最簡單，亦係最有效嘅方法嚟提升人氣，因此只要Click入社交網，唔難發現有好多樣靚身材正嘅模特兒活躍其中，現居美國紐約，喺佛羅里達州出生嘅Emily Elizabeth正係其中之一。

呢位人氣性感網紅早喺2017年便已開設IG等網絡社交帳號，如果大家有睇過當時嘅貼文嘅話，便會發現佢最初只係分享生活點滿同工作情況而已，簡單嚟講就係只有文字而冇辣照。據Emily Elizabeth解釋，當時啱啱投身模特兒行列嘅佢，只係抱住消磨時間及好玩心態嚟開設帳號，縱然身邊有唔少模特兒朋友認為呢個係最佳宣傳自己嘅平台，但係佢始終冇上過心，直至2020年時便開始改變，究竟係點解呢？

大尺度登場

原來一直為時裝雜誌拍攝寫真嘅佢，當時跟一間運動飲品公司合作，為對方影咗一輯火辣比堅尼寫真，而作為時裝模特兒嘅佢，雖然影過唔少性感照，但如此大尺度嘅比堅尼相卻係首次。之後，佢就將呢輯照片放上社交網公諸同，估唔到引嚟激烈回響，Like數爆晒燈之餘下，粉絲人數更喺短時間內突破百萬！

眼見自己突然爆紅，Emily Elizabeth坦言感到意外，卻估唔到最驚喜嘅係，憑住超強人氣，成為運動飲品嘅代言人，以性感形象進行推廣，唔單止令佢嘅人氣再攀升，仲贏嚟第一桶金。自此佢便喺模特兒界及網紅界雙線發展，吸金力不但大幅提升，更先後跟多位性感網紅及歌手合作，而佢更利用自己嘅人氣，同埋修讀時裝設計嘅知識，搖身一變成為時尚達人添！

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：36DD-23-36

曾修讀過時裝設計，又從事多年時裝模特兒嘅Emily Elizabeth，唔單止穿搭衣服有心得，擺甫士影相更係特別誘人，難怪佢嘅粉絲一直有增冇減，想睇佢更多辣照，就要Click入佢嘅社交網欣賞喇！