【是日通勝】

農曆五月十七

癸卯年 戊午月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、沐浴、結網

忌：嫁娶、詞訟、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：16、20、39

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：久坐無益，抽空多做運動，有利身心健康。

金牛座：得到好運氣加持，能在職場競爭中佔優勢。

雙子座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

巨蟹座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

獅子座：愛情運差勁，過於忍讓易令伴侶得寸進尺。

處女座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

天秤座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

天蠍座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

人馬座：感情波折大，多包容伴侶，避免矛盾升級。

山羊座：工作遇阻力，回報遜於預期，無奈又無助。

水瓶座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙魚座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 吉星照

（跌）蛇 煩惱多

鼠：行事作風嚴謹，工作表現令上司放心。

牛：容易破財，投資運欠佳，更不可賭博。

虎：貴人運強勁，提升事業財富的好時機。

兔：吉星高照，接連收到喜訊，心情大好。

龍：財運呈上升之勢，生活質素大大改善。

蛇：是日沖煞，運勢低迷，為生活傷腦筋。

馬：固執己見，不懂變通，謀事陷入困境。

羊：親情可貴，多關心家人，幸福感倍增。

猴：事業發展停滯不前，需靜靜等待時機。

雞：精力充沛，專注工作，易獲滿意成績。

狗：財運不錯，有利做生意，開單冇難度！

豬：諸事不順，工作壓力大增，情緒不穩。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

堪輿

在「風水」一詞未流行之前，是名為堪輿學，堪者天道也，輿者地道也，是一門上察天文、下觀地理之學問，其中分有兩大法門，一是形勢巒頭，二是理氣方位，所以有云：「有巒頭無理氣不驗，有理氣無巒頭不真」，是故巒頭與理氣必須合一處理運用。

巒頭者是可以用眼睛觀看的實物形勢，即是山與水之形態，包括高山、山崗、平地、建築物等，一般要求形狀美觀完整，不喜崩破缺陷，水路上要求平靜，之玄彎環，曲抱有情，而忌急沖瀉箭等。

理氣者是方位數據的推算演繹，可能因時代久遠流傳而下，分為很多家學派，但大都萬變不離其宗，都是依據干支的陰陽易理，八卦方位五行，先後天的河圖洛書，再加一些卦理上之吉凶神煞，所以在各家羅盤層數上的劃分大有不同。在二十四山陰陽也各異，此家是陽的，另一家可能是陰的，此家是陰的，他家可能是陽的，故此，理氣家通常會為一些各異而爭鬥不絕，反之在巒頭上較少爭論，因有實物可觀，不似理氣虛無也。